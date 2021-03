TUTTO ARRIVA DAL VENTENNIO BERLUSCOMIANO: Radio Tv e Stampa è divenuta spazzatura e disinformazione di massa

Con Conte alla guida dei 5S si consolideranno in concreto due cose:

– L’ex premier mostrerà il suo vero volto di uomo solo al comando attaccato al potere;

-i 5 stelle accelleleranno il processo di dissoluzione già abbondandemente in atto, evidenziando la pochezza come soggetto politico.

Insomma grazie al professore gli Italiani in un fututo molto prossimo verranno liberato dall’abbraccio mortale della inconsistenza del progetto grilliano.

• Ricordate che prima di tutti fu Berlusconi a puntare tutto sull’ignoranza di massa con le sue TV e con i suoi programmi spazzatura, ma il vero salto di qualità per determinare la fine di questo paese e metterlo in vendita al migliore offerente, per pochi centesimi, e che ha finito per uccidere questa nazione, sono stati Casaleggio padre e Beppe Grillo con il loro M5s, con il richiamo alla honestà, all’anticasta, all’antipolitica, con un linguaggio violento, volgare e chiaramente eversivo, le cui conseguenze ammnistrative, sia locali (Livorno, Torino Roma né sono l’emblema incontestabile) e centrali ( Il Governo Conte I ed il Governo Conte II) sono sotto gli occhi di tutti coloro che sono ancora in grado di comprendere.

• Da allora, dopo Casaleggio Grillo tutta l’informazione, Radio Tv e Stampa è divenuta spazzatura e disinformazione di massa

• Avete notato come i soliti cretini commentino solo ridendo?

• Oppure con le sole faccine?

• Non sanno nulla,

• Non si informano,

• La loro fonte è solo il chiacchiericcio da bar eppure,

• Loro ridono …

• Umberto Eco aveva ragione: internet ha dato voce (si fa per dire) a tanti poveri cristi, a veri imbecilli, a cui prima nessuno, o quasi, dava importanza, mentre che ora con i social costoro inquinano le menti ed il vivere civile dando largo spazio alle Fake, alla diffamazioni, alla denigrazioni; cose cui gran parte della popolazione a sua volta poco informata crede poi ciecamente determinando il caos ed il disorientamento totale in cui ci troviamo, ma dove i soliti pescecani ci sguazzano ed intascano lauti guadagni.

• E Pensate bene che siano le corporazioni di interesse che sguazzano e guadagnano …

TUTTO ARRIVA DAL VENTENNIO BERLUSCOMIANO: Radio Tv e Stampa è divenuta spazzatura e disinformazione di massa

