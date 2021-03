COME IL TRAFFICO A PALERMO

Come nel film di Jonny Stecchino! Però è vero, il più grande e grave problema dell’Italia è proprio “il traffico “

Si raccontava la barzelletta di un giornalista che intervistava un palermitano sulle bellezze della sua città. Si è bellissima, rispondeva l’intervistato, peccato che ha quel problema che la soffoca e che nessuno riesce a risolvere. Capisco, dice il giornalista, lei allude alla mafia. Ca quale mafia ie mafia, non esiscte la mafia, il pobbrema ddi noautri il traffico è, risponde piccato l’intervistato.

Leggendo le fatwe e i commenti degli antirenziani in servizio permanente effettivo sul “caso” Arabia Saudita, alcuni ben pagati dai loro agenti televisivi, mi sono parsi tutti come il mafioso reticente di quella barzelletta.

Se vi interessa sapere in che Italia vivete, cosa minaccia davvero la vostra libertà, dopo che vi hanno mangiato la ragione, leggete il libro di Palamara che racconta, con nomi, date, luoghi e fatti, il più grande scandalo politico degli ultimi trenta anni. Sul quale il mainstream mediatico tace.

Vi si racconta con dovizia di particolari la costruzione e il funzionamento di un “Sistema” corrotto che, ad opera di un numero impressionante di magistrati in guerra tra loro per il potere, fa mercimonio delle cariche per manovrare la giustizia a fini di carriera e politici. Non è uno scandalo marginale, ma un attentato alla democrazia.

Fatto con l’aiuto di tanti giornalisti giudiziari coinvolti nel “Sistema”, che scrivono o non scrivono le cronache in modo da condizionare l’opinione pubblica e far prevalere le forze politiche che assicurano loro l‘impunità.

Oppure seguite le prime battute di uno scandalo, tutto politico anche quello, su alcuni inquietanti aspetti della gestione del commissario all’emergenza covid, Arcuri, l’uomo di Conte sostituito poche ore fa. Rivelazioni sconvolgenti che, come minimo, raccontano come la crisi sanitaria più grave della nostra storia sia stata gestita con opacità e incompetenza. E i danni che ha prodotto, sanitari ed economici, che andranno avanti per chissà quanto tempo, oltre a quello perso.

Altro che crisi di governo in piena pandemia! Benedetta la crisi di governo che ha interrotto, per molti troppo tardi purtroppo, il peggiore governo che ci potesse capitare in quel momento così grave.

Su entrambe queste questioni, giustizia e pandemia, l’unico che ha avuto il coraggio di chiedere commissioni d’inchiesta parlamentari, sfidando poteri forti e lobby, è stato Renzi. Segno che non ha paura delle ritorsioni politiche e giudiziarie come hanno gli altri. Ritorsioni che infatti arrivano puntuali.

Con questi problemi, grandi e veri, la questione politica da affrontare sarebbe Renzi e l’Arabia Saudita? Come il traffico a Palermo.

Hanno paura, depistano e si vendicano..

COME IL TRAFFICO A PALERMO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo