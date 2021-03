Finisce l’èra Arcuri.Draghi cambia Commissario, cerca una svolta sui vaccini e mostra un nuovo metodo.

Dopo un colloquio di circa mezz’ora a Palazzo Chigi con Domenico Arcuri, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. In realtà la rimozione di Arcuri era già sostanzialmente avvenuta da circa un mese, il tempo trascorso dall’ultima conferenza stampa del 5 febbraio a cui sono seguite lunghe settimane di assoluto silenzio in cui era chiaro che, dopo la caduta di Giuseppe Conte, il suo ruolo non sarebbe stato più lo stesso. E cioè quello di plenipotenziario nella gestione dell’emergenza, ma anche di volto e voce dello stato nella comunicazione sull’andamento dell’epidemia e del piano vaccinale.

Draghi e la pandemia: non è più tempo di mezze misure.Il decisionismo mostrato sui nomi (via Borelli, via Arcuri, poi arriverà Remuzzi) non è ancora pari al decisionismo che occorrerebbe contro la terza ondata. Per avvicinarsi alla luce, ora servono chiusure preventive.

Nell’approccio scelto da Mario Draghi per la gestione della pandemia, vi sono due fattori importanti che emergono dalle prime mosse e che meritano di essere studiati con attenzione. Il primo fattore, risolutivo, riguarda la scelta dei nomi. Nel giro di pochi giorni, Draghi ha marcato una discontinuità netta con il governo precedente e ha fatto saltare i due nomi che gestivano la macchina dell’emergenza pandemica. La scorsa settimana è saltato Angelo Borrelli, sostituito alla guida della Protezione civile da Fabrizio Curcio, e ieri è saltato il commissario Domenico Arcuri, sostituito dal generale di Corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo (la prossima nomina riguarderà il consigliere speciale sulla Sanità che Draghi porterà a Palazzo Chigi.

