DRAGHI NON CAMBIA NIENTE?

Domenico Arcuri non è più commissario per l’emergenza Covid.

Il premier Mario Draghi ha nominato il generale di Corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

Il generale Figliuolo ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, e dal 7 novembre 2018 era Comandante Logistico dell’Esercito. Il nuovo commissario è un uomo con una grande esperienza sul campo: è stato comandante delle Forze armate in Kosovo, comandante del contingente nazionale in Afghanistan.

Originario di Potenza, ha conseguito tre lauree: in Scienze Politiche presso l’Università di Salerno, in Scienze Strategiche e relativo Master di 2° livello presso l’Università di Torino e in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste.

Auguri di buon lavoro al generale Figliuolo.

