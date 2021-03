“È ARRIVATO IL MOMENTO DI ANDARE LONTANO” – ENNESIMO POST SUPERCAZZOLA DI BEPPE GRILLO “L’ASTRONAUTA” SUL BLOG: INVECE CHE SPIEGARE COSA HANNO INTENZIONE DI FARE CON IL MOVIMENTO 5 STELLE STRAPARLA DI “TRANSIZIONE ECOLOGICA” – “DOBBIAMO METTERLA ALL’INTERNO DELLE POLITICHE DELLA VITA QUOTIDIANA, PERCHÉ SI TRATTA DAVVERO DI CAMBIARE IL MODO IN CUI VIVIAMO. TUTTI DOBBIAMO FARE LA NOSTRA PARTE…”

“Transizione ecologica vuol dire futuro, non solo per salvare il pianeta, ma per garantire un buon futuro a tutte le persone. Vuol dire ridurre le disuguaglianze e la povertà. Dobbiamo mettere la transizione ecologica all’interno delle politiche della vita quotidiana, perché si tratta davvero di cambiare il modo in cui viviamo, il modo in cui produciamo, viaggiamo e consumiamo. Per questo, tutti dobbiamo fare la nostra parte. Abbiamo le tecnologie, le idee e lo spirito di comunità che ci ha sempre contraddistinto. Ora, è arrivato il momento di andare lontano”. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog.

PIENAMENTE DACCORDO DEVI ANDARE MOLTO MOLTO MA MOLTO LONTANO E SPARIRE DEFINITIVAMENTE E NON FARTI PIU VEDERE E SENTIRE.HAI DISTRUTTO L’ITALIA CON LE TUE CAZZATE, E PRESO PER IL CULO LE MENTI DEBOLI, SI I GRULLI LA SETTA,TUTTA GENTE POVERA DI MENTE . NON DICO ALTRO PER NON OFFENDERE.

È ARRIVATO IL MOMENTO DI ANDARE LONTANO. SI E NON FARSI PIU VEDERE.

