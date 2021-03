GLI EMIRATI ARABI SERVONO COME ARMA DI DISTRAZIONE DI MASSA IN CHIAVE ANTIRENZIANA DAI DANNI PROVOCATI DA CONTE E ARCURI . CI PROVANO PD LEU E GRILLINI ANCHE SE È DIFFICILE METTERE INSIEME I COCCI DELLA LORO ALLEANZA IN MILLE PEZZI . HANNO FATTO TUTTO DA SOLI COMPRESA LA DISTRUZIONE DEI LORO PARTITI .. E difatti e’ cosi, hanno perso potere e la leadership. Con conte erano abituati a fare sempre quello che gli pare. Con draghi devono rigare dritti come barboncini con il guinzaglio e la museruola e zitti. Sono molto nervosi… Non sono piu liberi. Ottimo. Lunga vita a draghi. Li abbiamo messi a cuccia tutti. Buona giornata.

L’accanimento mediatico nei confronti di Matteo Renzi è vergognoso.

Lui ha sempre risposto a tutte le domande che gli sono state poste, in modo diretto e trasparente.

E oggi è messo alla gogna dagli stessi che, in questi anni, si sono ben guardati dal chiedere conto di rapporti quanto meno “opachi” di esponenti e movimenti politici con governi di Paesi certamente non campioni di diritti umani. Del resto lo schema è sempre quello: non avendo uno straccio di idea e di argomento di merito, contestare le proposte politiche col fango. Stavolta, la colpa imperdonabile di Renzi e Italia Viva é di aver dato l’input per la nascita del governo Draghi.

Governo che ha fatto perdere ruolo a più di un nullafacente.

I nostri politici non riescono a capire la nostra politica ,e come potrebbero capire quella degli altri ,in effetti non hanno capito una mazza di ciò che cosa si parlava . TUTTO NORMALE DALLE NOSTRE PARTI

