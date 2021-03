 IL CAMBIO DI PASSO DEL GOVERNO DRAGHI E LE PRIORITÀ PER RIPARTIRE.

Un secondo cambio di passo è dato dal diverso metodo per affrontare la pandemia.

In primo luogo il CTS deve comunicare con una voce unica, dopo aver preso le decisioni, prima ai Ministeri competenti e successivamente alla collettività.

Per combattere efficacemente la pandemia serve una rapida e diffusa vaccinazione.

Per ottenere positivi risultati la sfida primaria è riuscire ad avere le quantità sufficienti di vaccino e distribuirle con rapidità ed efficienza.

Troppi ritardi si sono accumulati.

La velocità è essenziale per proteggere i cittadini e per ridurre le possibilità di altre varianti del virus.

È notizia di poche ore fa che il Premier Draghi ha deciso di sostituire il Commissario per l’emergenza COVID Arcuri.

Al suo posto è stato nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo.

Bene !!!!!

Era ora.

La scelta del Presidente Draghi di sostituire il Commissario Arcuri, va finalmente nella direzione che Italia Viva chiede da mesi.

Secondo Draghi serve rafforzare e ridisegnare la Sanità Territoriale, realizzando una forte rete di servizi di base quali: Ospedali di comunità, Consultori, Centri di prossimità contro la povertà sanitaria, etc..

È arrivato il momento che le buone intenzioni si traducano in realtà.

L’ avere Draghi come Premier è una garanzia non solo per il Governo, ma per l’intero Paese.

E pensare che l’artefice di tutto ciò è stato Matteo Renzi che ha voluto, a tutti i costi, un nuovo Governo all’altezza dei compiti che lo attendono.

Per ottenerlo ha rinunciato alla golden share sulla maggioranza di prima e ha dovuto cambiare la sua collocazione politica naturale.

Ma ne è valsa la pena.

Prima il bene per l’Italia, dopo il bene per il Partito.

Buon lavoro Presidente.