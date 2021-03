LA MOSSA DEL DRAGO…”Ogni giorno è sempre più chiaro perchè di Conte fecero un baluardo da difendere a testuggine, perchè si spinsero fino alla vergogna degli acquisti e dei prestiti dei parlamentari, sapevano cosa li aspettava, una sconfitta senza precedenti, che ogni ora si mostra agli occhi increduli degli ultimi indefessi . Scoperchiati i cassonetti ha cominciato a fluire il contenuto della loro incapacità e protervia di potere. Una ad una cadono tutte le teste, servizi segreti, ripristino della protezione civile. Oggi anche il supercommissario al tutto, l’indispensabile di emergenze, investimenti, industrie, i cui contatti sono sotto osservazione da parte della magistratura, l’uomo di Conte, D’Alema e Zingaretti, famoso per gli sprechi, affrontati con decisione ed i piani vaccinali mai predisposti, bravo anche a destinare (come Invitalia) centinaia di milioni di investimenti, per puro caso, nell’area natale dell’ex Presidente del Consiglio. Si, Arcuri, proprio lui, è stato dimesso con un mese di anticipo, senza l’onore delle armi. D’altra parte Draghi, dicevano certuni, continua l’opera di Conte, a dire il vero sembra che la trituri, pare che stiano per essere bloccati anche molti Bonus elargiti a pioggia. L’ultima notizia riguarda il Recovery Plan, pare che la Bozza da portare in CdM ed in Parlamento, sarà scritta proprio da Draghi ed i suoi più stretti collaboratori. Bene, 15 gg dopo il giuramento si vedono ad occhio nudo le ragioni delle dimissioni delle ministre di IV, la sfiducia al governo Conte e la conseguente decisione di Mattarella. Non fu congiura, ma la consapevolezza che il Paese andava a sbattere e doveva cambiare quasi tutto, mentre il patto 5SPDLEU obnubilava le coscienze (con l’aiuto di quasi tutti i media) e con l’odio che tracimava le montagne ( cosa non abbiamo letto-vietato ai minori di 30 anni!) qualcuno ha indirizzato le cose nel modo giusto, Mattarella ha calato la carta migliore e si comincia a riveder la luce. Spero che non sia Draghi il prossimo Capo dello Stato (PdR) nel 2022, allungate di un anno l’ottimo Mattarella, avremo a disposizione un periodo più lungo per riappiccicare l’Italia.

