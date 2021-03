Non è vero! C’è qualcuno che ti ammira perchè stai tentando di attuare quel “democratico” progetto definito: “Rinascita democratica”. Tutto quello che hai fatto finora:leggi elettorali,referendum, tentativi di presidenzialismo,lotta contro il giustizialismo, scissioni e crisi di governo rappresentano il tuo spirito “progessista” e la buonanima che ti ha ispirato sta battendo le mani! BRAVO. Lo dico fuori dai denti.

Meglio un Renzi che 1000 Conte

Meglio un Renzi che 1000 Zingaretti, Bettini, Franceschini, Orlando & co.

Meglio un Renzi che tutti i grillini messi insieme.

E certamente, meglio Draghi del duo “Conte-Arcuri”.

PS:Se riuscissimo a mettere in secondo piano l’antipatia per la persona si potrebbe, forse, entrare nel merito delle dichiarazioni riportate dal RENZI: cosa si potrebbe eccepire? Che Dibattista abbia dichiarato quanto ricordato…è agli atti, così come lo è la miopia del direttivo PD sul ruolo del partito e sulla figura di Conte. Che l’Arabia Saudita sia la diga lo testimonia anche l’apposizione Usa, pur dopo le rivelazioni delle agenzie di intelligence. Ed è pacifica la legittimità della condotta di Renzi. Personalmente lo consideravo LEADER altri un gran parolaio, vadano a vedere i dati macro del suo governo e…sono i migliori degli ultimi trent’anni; osservate come si è mosso per mandare a casa un esecutivo semplicemente inadeguato e prendete atto che, con una pattuglia ristretta, ha raggiunto lo scopo. Chapeau. La speranza è che Bonaccini prenda la segreteria, poi i giochi potrebbero riaprirsi anche per chi, pur inviso, è il miglior politico un leade presente in parlamento

” Odio contro di me, ma non ho paura.Zingaretti immolato sull’altare di Conte” Matteo Renzi al Giornale: “Su Conte dal Pd il più spettacolare autogol nella storia della politica, alla Comunardo Niccolai

““I 5stelle versano in una crisi profondissima che non sarà risolta dall’arrivo di Giuseppe Conte. Io sono felice per Conte, ma non penso che basti lui per tenere insieme e rimettere in piedi l’esperienza grillina. Semmai la scelta di Conte di accettare la guida del movimento rende ancor più palese la politica masochista del Pd e di Zingaretti. Si sono immolati sull’altare di Conte, mi hanno descritto come un nemico di classe per aver fatto cadere il Governo guidato da lui, lo avevano indicato come il capo della coalizione giallorossa e ora se lo ritrovano leader dei 5stelle!? Leader di un partito concorrente. Non ho parole. Penso che sia stato il più spettacolare autogol nella storia della politica. Non ne sarebbe stato capace neppure un artista dell’autogol come Comunardo Niccolai. Appunto, a Zingaretti quest’ anno daranno il premio Comunardo Niccolai”. Lo dice Matteo Renzi in un’intervista al Giornale.

L’ex premier torna sulla polemica per i suoi rapporti con l’Arabia Saudita, ben lontano da far ammenda per alcunché. “Stanno strumentalizzando la tragedia di Khashoggi perché non hanno altro a cui aggrapparsi in Italia” dice Renzi, aggiungendo che “nel merito ho risposto su tutti i giornali” e il suo comportamento ”è perfettamente lecito, pubblico e legittimo. La questione saudita – dice – è stata posta da quel noto statista di Di Battista, uno che apprezzava Maduro e definiva Obama golpista e non capisce che l’Arabia è il baluardo contro il fondamentalismo. E ovviamente dai più rancorosi del Pd. Credo di essere la loro ossessione”.

“Sento un clima d’odio nei miei confronti, la rabbia -spiega- per quello che è accaduto. Un desiderio di vendetta da parte di chi considerava il governo Conte un punto d’arrivo da difendere ad ogni costo. Eppure, malgrado tutti questi segnali di ostilità di cui sono stato oggetto quando ho mandato a casa Conte, ebbene, io lo rifarei non una, non dieci, ma cento volte. Perché l’unica bussola che perseguo è l’interesse del Paese e quell’equilibrio politico non lo salvaguardava. Per cui possono inviarmi tutte le minacce, in chiaro o sottintese, che vogliono, non mi scalfiscono se penso di essere nel giusto. Io non ho paura”.

