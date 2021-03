Semplicemente trattasi di un gioco gravissimo.

Dopo Pd, Leu e M5S e ovviamente il Fango quotidiano e la Repubblica, e ogni trasmissione televisiva di rai tre e della sette, ora arriva l’attacco di Magistratura Democratica, che accusa Matteo Renzi di aver “svenduto l’Italia per un piatto di lenticchie”.

Queste parole e anche altre, tutte offensive, si possono leggere sul giornale “Questione Giustizia” la rivista di Magistratura democratica, in un articolo scritto da Nello Rossi, magistrato.

Io sono abituato alle parole insultanti e diffamatorie contro Matteo Renzi, ma abituato nel senso che so che esistono, non perché ho accettato questo modo di fare e credo di aver detto che si sia superato il limite almeno un centinaio di volte, ma quel limite arriva sempre più in alto.

Questo però è davvero troppo.

La magistratura interviene a che titolo per criticare un senatore ex presidente del consiglio? Si parla di qualche reato particolare?? La partecipazione a convegni e conferenze in giro per il mondo sono quindi vietate?? No? Allora questo ingresso a gamba tesa da parte di una corrente della magistratura, che decide di partecipare al gioco al massacro quotidiano, come lo dobbiamo interpretare? La magistratura o una sua parte può decidere serenamente di partecipare insieme agli altri all’ annientamento di un politico? Questa operazione credo davvero non si sia mai vista nella storia della repubblica, forse in nessuna repubblica se non nello stato fascista, dove se non si eliminava la persona fisicamente, si ricorreva alla distruzione totale della sua credibilità. Un azione che conosciamo bene, e ciò che preocupa e spaventa è che persino la magistratura abbia scelto di entrare in questo gioco, trovo si tratti semplicemente di un gesto gravissimo.

PS: “Renzi,Minniti e due storie agli antipodi” di una violenza verbale senza precedenti tipica della peggiore propaganda squadrista fascista. Lo segnalo perché comincio ad aver timore per la stessa incolumità fisica di Renzi colpito da un’ondata di odio immotivata quanto irrazionale. Ritengo che le autorità competenti debbano assicusare una adeguata protezione al leader di ItaliaViva Renzi come Senatore della Repubblica ma anche come cittadino di uno stato democratico. Sarebbe opportuno che tale tutela venisse estesa anche ai familiari.

