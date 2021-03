Beh, ne sono successe di cose, non ci siamo fatti mancare nulla. Dopo tante critiche, il Governo ha imboccato la strada della discontinuità, ha smontato quella macchina sgangherata messa su da Arcuri e ha riportato alla normalità, una situazione che ci era sfuggita di mano. Gabrielli ai Servizi, Curcio alla PC e Figliuolo al comando. E non è finita, la logistica per la distribuzione dei vaccini Draghi l’affiderà a Luciano Portolano, capo del Comando operativo interforze, che lavora h 24 nell’hub di Pratica di mare. Così si completa la catena di comando e con l’Esercito siamo in buone mani. Intanto la politica è tornata al centro dell’attenzione. Grillo, con una abile mossa, ha strappato Conte Zinga e gli ha affidato la ricostruzione del Movimento, che si trova completamente allo sbando. Così il PD è rimasto senza leader, “il punto di riferimento di tutti i riformisti” ha preso un’altra strada. L’ennesimo errore della Ditta, guidata da Bettini, che ha messo sul piede di guerra le tante anime del Partito. Sono insorti i vari Orfini, Marcucci e tanti altri, non perdonano lo slogan “O Conte o il voto”, la ricerca vergognosa e umiliante dei responsabili, la nomina dei Ministri capicorrente, l’abiura del principio della parità di genere. Nel PD, in molti erano preoccupati dalla strategia di Bettini che, senza alcun ruolo, ha stabilito una linea politica, che si è dimostrata rovinosa. Poi c’è stata la folla proposta di affidare a Conte il collegio toscano a Conte, il problema della candidatura di Gualtieri a Sindaco di Roma e il mancato accordo per le amministrative di Torino e Napoli. Ma l’errore più evidente è quello che i Dem non sono riusciti ancora ad elaborato il lutto, e quindi trovano più facile scaricare tutte le colpe su Renzi. Certo non è facile cercare di colpire un bersaglio mobile, Renzi ha messo su tattica e strategia per portare a conclusione il suo disegno, per il bene del Paese. Ora siamo davvero in buone mani.