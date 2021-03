Possono inviarmi tutte le minacce, in chiaro o sottintese, che vogliono, non mi scalfiscono se penso di essere nel giusto. Io non ho paura.

Matteo Renzi

Ma che cazzo volete dal unico leader politico che l’Italia ha! (Renzi)Ha proposto un referendum e lo avete bocciato, vi erano delle riforme anche che adesso vi impone l’Europa. Ha assunto 150 mila insegnanti che gli si sono scagliati contro perchè volevano “il posto vicino casa”. La riforma sul lavoro, sulla pubblica amministrazione, sulla magistratura…..servivano a non far affondare l’Italia: adesso ce li chiede l’Europa. Ha fatto andare a casa Conte che ha avuto tanti meriti, ma non in grado di gestire i famelici che pensano di mangiare i fondi che verranno dall’Europa. Conte è stato sostituito con Draghi, se non vi piace pazienza. Ha fatto venir fuori la vera posizione politica di Conte e il chiarimento tra PD e 5*……..scusate se è poco. Questo è il comportamento di uno statista..difficile da capire in questo contesto politico. Chi non è d’accordo con me è pregato di non inveire contro di me, grazie.

Chi non è d'accordo con me è pregato di non inveire contro di me, grazie.

