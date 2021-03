Draghi “delegatore”. MA VERSO PERSONE COMPETENTI E PREPARATE E ONESTE.

Sono molto felice che una delle nostre battaglie storiche, cioè quella di rimuovere Arcuri e sostituirlo con le professionalità dell’esercito, sia stata fatta propria da Draghi.

Matteo Renzi

Draghi “delegatore”. Fiducia ai ministri. Ecco le sue quattro priorità.Vaccini, Recovery, Alitalia, riforma amministrazione pubblica.

La scelta di affidare la conferenza stampa a Speranza e Gelmini. Il fastidio per l’eccesso di allegria di Salvini dopo l’addio di Arcuri. Il crescente ruolo di Orlando e Giorgetti. Al Recovery lavora ancora il “sarto” Cristadoro. E pensa che prima di comunicare, e comunicherà, si debba “settare” la macchina. Pensa e ripete ai leader internazionali “che l’Italia farà presto, farà prestissimo. Statene certi”. Mario Draghi aveva già deciso ieri mattina che a illustrare il nuovo dpcm si sarebbero presentati i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini. Non è assenza di comunicazione ma un fidarsi e un delegare. Un altro modo di parlare. E dicono che, in queste ore, Draghi abbia provato fastidio per l’allegria di Matteo Salvini che ha salutato come una festa di liberazione l’addio di Arcuri.

Draghi, il recovery, l’Europa: Italy is back.Sui vaccini è dura, la crescita non va e i contagi salgono. Ma essere ottimisti è possibile. Cinque ragioni utili per capire perché le stelle dell’Italia si sono finalmente allineate. Guida al rimbalzo che sarà.Per un paese come l’Italia, che ha uno dei debiti più alti dell’Eurozona, uno dei tassi di crescita più fiacchi d’Europa, un numero di vaccinati tra i più bassi del continente, un livello di contagi che aumenta a una velocità tale da costringere il governo a considerare di nuovo la chiusura delle scuole, provare a osservare il futuro indossando gli occhiali dell’ottimismo è un’operazione azzardata, spericolata, quasi da far tremare le gambe e che risulta difficile da compiere se si pensa a tutti i problemi che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi mesi, a partire per esempio dall’imminente sblocco dei licenziamenti. Eppure, se si sceglie di mettere da parte la stanchezza pandemica e se si sceglie di mettere da parte le difficoltà speriamo momentanee della campagna vaccinale, non si farà fatica a ritrovare un po’ di buon umore compiendo un’azione semplicemente razionale: allargare la nostra inquadratura per osservare il modo in cui, sopra il cielo dell’Italia, si sono improvvisamente allineate le stelle.

Draghi “delegatore”. MA VERSO PERSONE COMPETENTI E PREPARATE E ONESTE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo