È un vecchio articolo. Ora tutti a condannare le minacce che ha ricevuto Renzi, ma l’odio viene da lontano, e presto o tardi produce i suoi effetti. Solidarietà a Matteo.

Piena solidarietà al nostro Matteo e alla sua bella e unita famiglia.Chi siano i mandanti virtuali li conosciamo tutti, dal perfido Travaglio ai servi Scanzi,Gomez, Padellaro con l’aggiunta di tal Casalino, noto per lo più per la comunicazione aggressiva e per le sconcezze del passato…Vergognatevi sciacalli di m….da. Quando il fango basato sulla totale menzogna sostituisce confronto sui contenuti arrivano questi gesti. Non basta condannare vanno isolati i fautori della macchina del fango e i menzogneri di professione. Erano prevedibili gli effetti nefasti di una campagna d’odio scatenata contro Matteo Renzi da parecchi anni, in primis colpevoli i grillini seguiti dai compagni del PD e dalla stampa complice che ha fatto da cassa di risonanza e da sobillatrice. Noi di Italia Viva Mazara del Vallo ci stringiamo al fianco di Matteo Renzi e della sua famiglia.

Totale solidarietà a Matteo Renzi, non solo come semplice cittadino, ma anche come Senatore della Repubblica Italiana e rappresentante delle Istituzioni. Questo è il segno che attorno a lui si sta coagulando un odio immotivato e colpevole, sintomo della decadenza morale di gran parte della politica che si sta vivendo in questa nostra Italia. Adesso si vedrà chi sono le persone e le parti politiche che hanno a cuore i valori civili e morali della nostra storia repubblicana, e chi invece per ignomignia , indegnità ed ipocrisia, quegli stessi valori disprezza e calpesta ogni giorno.Forza Matteo , ti siamo vicini..!!! In un mondo di ” lillipuziani” un leader fa paura. Ti siamo vicini Matteo.

Queste sono le gravissime conseguenze di una intollerabile e ingiustificabile campagna di odio montata anche da certi giornalisti verso chi ha agito nell’interesse esclusivo di tutti i cittadini italiani rendendo possibile finalmente un governo in grado di agire con maggiore efficienza al fine di sconfiggere la pandemia e rilanciare il paese.

Basta!!! Mattarella deve intervenire c’e’ gente si nutre solo di odio, Renzi per giornalisti e’ politici è un ostacolo. Non si puo’ far finta di niente solidarieta’ al nostro leader di Italia viva ,anche alla sua famiglia, che adesso vivra’ con il terrore per Matteo.Ma possibile che nessuno interviene.Lo stesso Draghi potrebbe mettere dei limiti a tutto questo odio cominciando dai giornali e dalla Rai

È un vecchio articolo. Ora tutti a condannare le minacce che ha ricevuto Renzi, ma l’odio viene da lontano, e presto o tardi produce i suoi effetti. Solidarietà a Matteo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo