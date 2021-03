Era proprio quello che temevo e prima o poi ci siamo arrivati. La mia solidarietà a Matteo Renzi

IO! NOI STIAMO CON MATTEO! Sincera solidarietà a Matteo Renzi.Quando l’odio supera il limite e la violenza verbale si trasforma in violenza vera non c’è più alcuna giustificazione che tenga. Al fianco di Matteo, ieri, oggi e domani sempre.

Busta con bossoli inviata a Renzi al Senato. Solidarietà’ dalla Presidente Casellati che ha chiamato leader Iv (ANSA). Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, una busta contenente due bossoli e’ stata recapitata al leader di Italia viva, Matteo Renzi al Senato. L’ex premier ha poi ricevuto una telefonata dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati per esprimere la propria solidarietà.Tutto i fango pieno di odio incomincia a dare i suoi frutti, speriamo che molti giornalisti se ne rendano conto. Chi ha creato questo clima d odio???? Dovrebbero fare un esame di coscienza soppratutto i gionalisti .E! Basta con questo odio… Sono indignato per questi attacchi ci deve essere giustizia LA SINISTRA tutta e tutti i media si deve vergognare per la grande invidia che hanno per Renzi…

PS:Ottobre 2020, Luca Palamara (ex Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati a 39 anni, a 45 anni viene eletto nel Consiglio Superiore della Magistratura):

“Un Procuratore della Repubblica in gamba, se ha nel suo ufficio un paio di aggiunti ed i sostituti svegli, un ufficiale di polizia giudiziaria che fa le indagini sul campo altrettanto bravo e ammanicato con i Servizi Segreti, e se questi signori hanno rapporti stretti con un paio di giornalisti di testate importanti e soprattutto con il giudice che deve decidere i processi, frequentandone magari l’abitazione … Ecco, se si crea una situazione del genere, quel gruppo e quella Procura, mi creda, hanno più potere del Parlamento, del Premier e del Governo intero”.

(…)

“Negli ultimi 10 anni non c’è un solo Magistrato di Cassazione, non un solo Procuratore o Procuratore Aggiunto che non sia arrivato in quel posto grazie al <metodo Palamara>. Ognuno la chiami come vuole ma, sempre di lottizzazione tra correnti parliamo”.

(…)

Tutti con il fiato sospeso perché Napolitano si rifiutava di firmare la nomina proposta da Renzi di Nicola Gratteri a Ministro della Giustizia. (…) Poteva un <Sistema> che aveva combattuto e vinto la guerra con Berlusconi e le sue armate farsi mettere i piedi in testa da Matteo Renzi e da un collega, molto bravo ma anche molto autonomo, fuori alle correnti e per di più intenzionato a fare le rivoluzioni?”. (…) “Renzi con quella mossa sfida il sistema delle correnti e dei grandi Procuratori”. (…) inoltre “Renzi dopo essersi insediato a Palazzo Chigi mette sul tavolo la questione delle ferie eccessive e della responsabilità dei giudici. E a quel punto si scava la fossa”.

(…)

“Perché prima di lui Enrico Letta e dopo di lui Paolo Gentiloni sono usciti indenni dalla presidenza? perché erano immacolati? può essere, ma è una risposta semplicistica. Il motivo principale è che non hanno sfidato i magistrati”. (…) “Quando Renzi diventa Premier e tenta di imporre Gratteri, prova a mettere becco sulle loro ferie, oltre a pensare alla responsabilità civile dei Giudici o ancora a flirtare con Berlusconi e fare fuori Bersani, ecco che qualcuno si ricorda (…) i genitori di Renzi…”. E!Questo è il risultato del clima di odio che un certo tipo di stampa con l’aiuto della magistratura ha alimentato.

Era proprio quello che temevo e prima o poi ci siamo arrivati. La mia solidarietà a Matteo Renzi ultima modifica: da

