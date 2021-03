Si sono immolati sull’altare di Conte, mi hanno descritto come un nemico di classe per aver fatto cadere il governo guidato da lui, lo avevano indicato come il capo della coalizione giallorossa e ora se Io ritrovano leader dei 5 Stelle!? Leader di un partito concorrente. Non ho parole. Penso che sia stato il più spettacolare autogol nella storia della politica. #MatteoRenzi #ItaliaViva

La differenza tra un leader lungimirante e un burocrate di partito.Il loro prossimo leader, sarà il Divino Otelma.Ora esaltano CONTE prima GRILLO poi de Maio poi di Battista poi Arcuri poi Casalino ecc. Ecc. Quanti grilli parlanti

Qui si rivela tutta l’astuzia e la lungimiranza dell’attuale segreteria pd ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo