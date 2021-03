Roberto Saviano chieda anche a Conte, cosa stesse facendo in Arabia dal tiranno assassino. Così, per par condicio. Sarebbe più credibile la sua critica.

Roberto Savaino

Renzi non mi ha mai convinto. Avrebbe potuto dato che aveva promesso un rinnovamento nella politica, un rinnovamento di cui il Paese avvertiva il bisogno. Eppure… ma con tutti gli “eppure”, nulla giustifica la sua presenza a Riad, a legittimare un sovrano despota, che non rispetta i diritti dei suoi cittadini e che non esita a far eliminare fisicamente chiunque osi contrastare il suo dominio, come aveva fatto Jamal Khashoggi attraverso le pagine del Washington Post. Un omicidio politico in piena regola, il cui mandante è direttamente il principe ereditario saudita.

A questo, un senatore della Repubblica Italiana dovrebbe pensare prima di sbandierare un presunto “Nuovo Rinascimento Saudita”.

Infatti non doveva convincerti, dovevi fingere di essere convinto per far contenti i tuoi datori di lavoro e devo dire che ti è riuscita bene come parte, per tutto il resto puoi anche sorvolare, non conta niente quello che dici se non a raccontare la favola del paese zucchero filato da bravo corvo di orwelliana memoria. La lotta per i diritti civili andrà avanti anche senza il tuo inutile apporto.

Io spero tu possa fare un’analisi meno populista su Renzi e spero anche tu non ti accodi al carro dei tanti troppi che stanno accumulando odio per il solo gusto di un conformismo becero. Ricordati che anche tu hai dovuto prendere atto di un paese dove non è più possibile parlare di politica in maniera misurata e seria. Credo sia troppo comodo e facile vomitare sul capro espiatorio.. poi è troppo facile essere qualunquisti e tu adesso lo sei.. dimmi qualcosa che non so.. dimostrami che Renzi è un poco di buono dammi una che sia una prova che sto difendendo un lestofante spero tu possa darmi una risposta chiara e non una TRAVAGLIATA…Ricordiamoci tutti che Saviano, prima di scrivere di camorra era nell’ambiente anche lui, mica uno stinco di santo! Ora, solo perché ci ha fatto i soldi scrivendo della cosa che conosce meglio, non è che possa diventare uno stratega politico, economico e tanto meno culturale. Lui denigra. Mettendo sullo stesso piano i cartelli messicani con l’idea che lui ha di Renzi. Molto pop, direi. In questo periodo è l’argomento clou e lui ci si tuffa senza originalità. Dimenticando di parlare di chi davvero è andato ad abbracciare e riverire i generali libici dissidenti o ha firmato contratti miliardari con l’Arabia Saudita. Che poraccitudine

Caro Roberto tutti i personaggi importanti hanno fatto incontri scomodi nella vita, non per questo sposandone ideologie e malefatte vogliamo ricordarne qualcuno? Non posso non ricordare Papa Woitila con Pinochet o forse il principe Saudita ha incontrato solo Renzi? In Europa hanno fatto la fila non solo per incontrarlo ma anche per stringere affari, e spesso a noi ipocriti non rimane che innaffiare di carburante le nostre macchine, moto o barche da quegli sconci incontri. Per dirla tutta, Renzi è stato l’unico a non fare affare in nome dello stato italiano ma è stato pagato per la sua presenza (gli altri non solo hanno pagato ma hanno avuto anche effetto scendi letto). Peccato che non si parli degli incontri di di maio conte, macron e tanti altri leader europei. UN ABRACCIO.

Roberto Saviano chieda anche a Conte, cosa stesse facendo in Arabia dal tiranno assassino. Così, per par condicio. Sarebbe più credibile la sua critica.

