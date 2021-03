Sembra la storia di Renzi. Ma è quella di Gorbachov.

Dopo la laurea si dedicò alla politica, ricoprì cariche più o meno importanti facendosi notare per le sue virtuose doti. Eletto segretario del più grande partito nazionale riuscì a prendere in mano le redini di un paese corrotto ed economicamente compromesso. Portò avanti una serie di riforme storiche e iniziò a far pulizia prima nel suo stesso partito poi nel paese. Riuscì a farlo uscire dall’isolamento internazionale imprimendo innanzitutto un diverso concetto politico e sociale.

Purtroppo Un complotto ordito dai suoi stessi compagn di partito lo obbligarono a dimettersi da tutte le cariche, le sue riforme e il suo progetto politico si interruppe bruscamente.

Prese il sopravvento un populista che duro il tempo di una dormita da sbornia che agevolò il ripristino del potere al vecchio sistema, al vecchio regime corrotto…. che con false notizie riusciva ancora ad incantare il popolo bue…

Questi giorni ha compiuto 90 anni, auguri Michail Gorbachov il mondo ti sarà sempre riconoscente.

Ho letto la tua storia, i tuoi viaggi e le tue conferenze internazionali proprio mentre venivi criticato e deriso in patria. Molti hanno capito ora il tuo valore, le tue riforme… ma ormai è troppo tardi….

