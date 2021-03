Sono arrivati i marziani sulla Terra. E hanno visto Renzi solo contro tutti

Sono arrivati i marziani sulla Terra. Pare che siano ancora sconvolti per la situazione trovata in Italia. Hanno constatato alcune evidenti stranezze aliene. Per prima cosa hanno provato a farsi un’idea dell’Italia guardando la tv. Hanno iniziato guardando qualche trasmissione Rai e qualche tg del servizio pubblico. Sono rimasti colpiti dal dono dell’ubiquità di un personaggio chiamato Rocco Casalino, presente in tutte le trasmissioni. Non hanno capito bene a quale titolo parlasse. Parlava sempre del suo amore per un certo Conte e male di un certo mostro chiamato Matteo Renzi.

Hanno ripetuto l’esperimento guardando altre trasmissioni su La 7. Anche lì hanno potuto constatare la presenza costante di questo tale Casalino e degli stessi argomenti. Hanno rilevato anche la solita presenza di certi soliti “opinionisti” che parlavano del loro amore per Conte e del loro odio per questo mostro terrestre chiamato Renzi.

A questo punto i marziani hanno pensato che in Italia viva un mostro cattivo da abbattere e che tutto il resto vada bene, l’importante è sviare i problemi dei cittadini nominando l’uomo cattivo. E via tutti contro.

Hanno voluto un pochino approfondire e hanno cercato di capire qualcosa sui Partiti esistenti.

Hanno provato a leggere qualche quotidiano ma hanno subito notato lo stesso problema rilevato guardando la tv. A questo punto hanno deciso di usare uno strumento più sofisticato. Hanno escluso i social e i siti internet fasulli e hanno verificato di persona la situazione reale del Paese.

Hanno visto con i loro occhi marziani che l’Italia era governata fino a qualche settimana fa da tale Conte. Hanno notato subito che la grave pandemia mondiale veniva gestita in Italia in maniera molto strana.

Per prima cosa hanno constatato che quel personaggio sempre presente in tv era il portavoce dell’ex premier. Hanno cercato un piano di vaccinazione ma non lo hanno trovato. Hanno cercato i dettagli e hanno trovato un tale Domenico Arcuri Commissario per la gestione della Pandemia. Hanno visto che tale Arcuri aveva proposto la costruzione di appositi edifici chiamati “primule” per poi fare le vaccinazioni. A tale idea anche i marziani hanno pensato ad uno scherzo extraterrestre.

Hanno un po’ accelerato in avanti e indietro nel tempo e hanno visto alcune indagini sulla gestione poco chiara relativa all’acquisto delle mascherine durante la prima ondata del virus.

Hanno visto che tale Arcuri era difeso da Conte e da partiti chiamati Pd, Movimento 5Stelle e Leu.

Incuriositi da tutte queste stranezze hanno indagato ancora di più. Nella ricerca si sono imbattuti anche su strane dirette Facebook fatte continuamente da Conte e Casalino. E hanno pensato ad interferenze venusiane. Poi hanno cercato di capire perché Conte volesse tenere per sé in maniera ostinata la delega per i servizi segreti e andando avanti nel tempo lo hanno capito.

Hanno poi visto anche un progetto vuoto relativo alla gestione dei soldi europei per l’emergenza Covid. A questo punto i marziani si sono guardati fra di loro e hanno detto: qui c’è un problema alieno.

Quando pensavano di aver visto abbastanza, hanno iniziato a indagare su alcuni esponenti dei partiti. Hanno visto Luigi Di Maio. Hanno fatto qualche viaggio nel tempo e hanno visto che nasceva incendiario e finiva pompiere. Hanno visto un certo Grillo che nasceva comico e finiva per non far più ridere. Lo hanno visto uscire da un hotel con un casco da astronauta dopo un incontro con Conte e hanno pensato che fosse finito l’ossigeno sulla Terra. Hanno visto Zingaretti ma non l’hanno capito e l’avevano confuso con il Commissario Montalbano. Hanno cercato il Pd. Hanno visto che nasceva garantista e finiva giustizialista. Hanno cercato il Movimento 5Stelle e hanno notato un record assoluto: nasceva con l’urlo ‘vaffanculo ai partiti’ e poi si alleava con tutti.

A questo punto anche il computer marziano ha iniziato a non capirci nulla. Hanno capito che la situazione era veramente grave. Hanno viaggiato nel tempo e hanno visto che il mostro combattuto dal Pd, dai 5Stelle, da Leu, da Conte, Casalino, buona parte della Rai, buona parte de La 7 e di altre reti risultava diversamente da quanto descritto. Hanno visto che questo cattivo di Renzi da solo contro tutti era riuscito a mandare a casa tutti i millantatori di buon governo e gli incantatori di serpenti. Hanno visto che al posto di Conte, tanto amato, è arrivato un Draghi.

Hanno visto che in una settimana Draghi ha cacciato Arcuri, Borrelli, Conte, Casalino e tutto il loro codazzo. Hanno visto che tutte le idee e proposte di Renzi sono magicamente state prese e attuate da Draghi, sevizi segreti compresi.

I marziani increduli hanno poi visto che il Pd, i Grillini e Leu e qualche rimasuglio di partito vario continuavano ad attaccare Renzi. Erano basiti. Stavano assistendo a qualcosa di non umano e patologico: la negazione costante della realtà. Non accettazione della realtà. Ossessione costante contro una persona. Sono andati avanti nel tempo e hanno capito.

Tranquillizzati da quanto visto sono ripartiti su Marte e hanno raccontato la storia ai loro figli.

Questo il punto di vista di un RENZIANO e marziano in Italia.

Sono arrivati i marziani sulla Terra. E hanno visto Renzi solo contro tutti ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo