Caro penta grullo non hai una grande opinione rispetto all’intelligenza degli italiani e a quella di Renzi.

Autoinvitarsi una busta con due proiettili sarebbe realmente una cosa stupida, a maggior ragione essendo laureato in legge: ciò comporta necessariamente un’inchiesta da parte della polizia, per cercare di risalire a chi l’ha inviata, e qualora che emergesse il tuo supposto autoinvio, sarebbero ipotizzabili, una serie di reati, che potrebbero andare dal procurato allarme, alla simulazione di reato.

Ora probabilmente tu non sarai d’accordo con me, ma a mio giudizio, tutto si può dire di Matteo Renzi, tranne che sia uno stupido.

Anche perché, tutti coloro che pur essendo dichiarati avversari di Renzi, sono stati condizionati nelle loro scelte da quelle imposte a loro dal loro avversario, non ci farebbero una gran figura: se sono stati condizionati dall’abilità di uno estremamente intelligente, ciò li giustificherebbe in qualche misura, ma se battuti da uno stupido, ciò li candiderebbe d’ufficio alla candidatura per il Nobel nella categoria “Stupidità”.

Vedi gli antichi Romani se hanno costruito, il più grande impero dell’antichità hanno salvaguardato l’immagine della loro forza.

A differenza degli odiatori di Renzi, che cercano di ridurlo alla loro meschina incapacità, i Romani non deridevano il loro nemici, anzi anche quando con due legioni, affrontavano un villaggio con una ventina di pigmei li descrivevano come: semidei, altissimi, fortissimi e molto più numerosi, di loro. Così facendo, se perdevano, salvano la faccia avendo imposto gravissime perdite al nemico, per poi soccombere al loro strapotere numerico, se invece vincevano erano super uomini capaci di vincere anche i semidei.

Ma loro sapevano come tutelare il loro prestigio!

Stefano Federici

DA UN PENTA GRULLO: Provate a fare un sondaggio: – Pensate che le pallottole a renzi: 1 GLIELE HA SPEDITE UNO CHE LO ODIA 2 SE LE È SPEDITE DA SOLO Sono pronto a scommettere che vince la 2 col 90%. ultima modifica: da

