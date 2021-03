Futuro Vivace – Il Rumore dell’Odio

Avete presente quando litigate con qualcuno? Si ha sempre la netta sensazione che chi parla più forte, urla, abbia sempre ragione .

Oppure quando ci si scanna sopra qualcuno.

Di solito, gli spettatori si convincono sempre che la ragione sia di chi tiene il forcone tra le mani.

Aimé, chi parla sottovoce ( e magari agisce) viene schiacciato.

In realtà ci dimentichiamo sempre che prima o poi tocca a tutti e ci divertiamo anche a infilarci nella mischia degli urlatori, Sia mai che un giorno ci venga dato un merito anche noi che non abbiamo niente di concreto da dire ma abbiamo urlato contro qualcuno.

Insomma, la popolarità fa gola un po’ a tutti, e oggi odiare, denigrare, offendere, è talmente facile che di Odio si può campare .

Non c’è piu spazio neanche in politica per la discussione e per un confronto sano sui temi.

Oggi si fa così : si tastano gli umori dei fan, si sceglie la vittima e gli si scaglia addosso tutto il rancore, spesso personale, che abbiamo dentro.

Ed è così che la Casalinga di Voghera, o il Marito stanco della Moglie, con la loro tastiera tra le mani, possono augurare ogni male ( spesso alla persona ) a quello o a quell’altro.

Che bello odiare! Magari ho passato una giornata triste e posso scaricarmi sul personaggio di turno. Tanto lo fanno tutti! E persino quel ” Giornalista” Che mi sta tanto simpatico lo fa, sicché che vuoi che sia!

C’è sempre un gran rumore quando si odia, e piu cresce e piu ci piace.

Quando speriamo *erda addosso a qualcuno ci sale l’adrenalina a mille. Figurati quando riceviamo qualche like !! Aaaah l’estasi proprio!

Oggi 3 Marzo 2021 il Senatore Matteo Renzi nonché padre di famiglia, riceve due proiettili dentro una busta.

La colpa? Fare politica. QUELLA VERA PER IL POPOLO.

