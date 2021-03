PD e la forma dell’acqua.

Bettini non si smentisce mai. Anzi NO, si smentisce sempre, o almeno quando gli fa comodo.Da che io ricordi (e sono tanti anni) è sempre stato capace di sostenere una tesi e poi di negarla “audacemente” difronte a contraddittori e contrastanti sviluppi della stessa. Quando si rende conto di averla sparata grossa è capace di negare tutto quello che ha sostenuto precedentemente in interventi, articoli e soprattutto in molte interviste che ci hanno assillato in questi mesi di Governo Conte 2. E lo fa anche quando basterebbe andare a riprenderle per verificare il contenuto che gli si contesta. Rimproveri, attacchi, accuse di irresponsabilità rivolte a molti politici (e, manco a dirlo soprattutto a Renzi che gli ha rotto il giocattolo) che non la pensano come lui (questa è l’offesa più grossa che gli si possa fare), tutto sempre con il ditino alzato del “ti metto al tuo posto io che ne so più di te di tattica e strategia politica, lasciami lavorare ragazzo”. Con questa impostazione si è guadagnato la scena politica in questi ultimi tempi (anche contando sulla inconsistenza e la debolezza di Zingaretti). Io ho sempre sostenuto, per averlo verificato personalmente, che c’è una grande sopravvalutazione del Personaggio. Che dietro le sue esternazioni, le sue strategie, le sue analisi, c’è una schematicità di ragionamento coperta da una capacità, quasi poetica, di usare le parole, parole che affascinano perché richiamano echi lontani di una rassicurante e antica ideologia.

D’altra parte lascio a voi giudicare. Può essere considerato un fine politico uno che non ne ha mai azzeccata una nel campo dell’innovazione politica dalla “svolta di Occhetto” in poi (compresa la svolta stessa)?

Infatti fu contro quella coraggiosa svolta (ricordo ancora le facce da funerale, sua e dei componenti la segreteria romana, quando con entusiasmo mi recai, il giorno dopo l’intervento di Occhetto alla Bolognina, in Federazione (che all’epoca mi sembra stava in via del Circo Massimo). Era contro ma, dopo un lungo e sofferto conciliabolo col gruppo dirigente di Roma, si acconciò ad accoglierla, col freno a mano tirato, per cercare di condizionarla il più possibile in senso conservativo, dislocando, a Roma e nel Lazio, tutti i componenti dei gruppi dirigenti su tutte e tre le mozioni congressuali per non perdere il controllo del Partito qualsiasi mozione avesse vinto. Infatti: assetti, funzionari e apparato rimasero grosso modo come erano prima. E tutti a fare da freno al processo di rinnovamento. Un antesignano insomma della difesa della “Ditta”, naturalmente in ottima compagnia.

Stessa cosa per la fondazione del PD. Il Programma del Lingotto e lo Statuto del nuovo partito era quanto di più indigesto per uno come il “compagno Bettini”, che però si guardò bene dal contestarlo apertamente, anzi riuscì, per vecchia provenienza, consuetudine e frequentazione nel partito romano, a fare da ”consigliori” di Veltroni e a farsi affidare l’organizzazione, la preparazione e la stesura delle liste elettorali per la prima esperienza storica delle Primarie e, come per la svolta di Occhetto, infarcì le tre liste a sostegno di Walter Veltroni di tutti gli stessi gruppi dirigenti provenienti da PCI/PDS/DS, assestando così la prima zeppa al processo di rinnovamento che il PD avrebbe dovuto intraprendere. La zavorra politica e organizzativa sappiamo quanto pesò sulle dimissioni di Veltroni nonostante il risultato elettorale, molto importante e lusinghiero, ottenuto nell’ambito della prima prova elettorale della “vocazione maggioritaria”.

La fondazione del PD aveva comunque prodotto tre importanti innovazioni: contendibilità delle cariche, prima fra tutte la leadership nazionale e la sua coincidenza con la carica governativa, la vocazione maggioritaria e un partito di iscritti ed elettori. Qualcuno decise di praticare queste novità (Renzi) e sfidò i “sacerdoti del Tempio (la Ditta) per fare entrare aria nuova e il “fine politico Bettini” scelse di stare con la” continuità contro l’eresia (Renzi)”, facendoci perdere altro tempo rispetto a quanto già ne avevamo perduto per arrivare a fondare il PD. Quando poi capì che la leadership di Renzi stava per consolidarsi si affrettò a comportarsi come le altre precedenti esperienze: stare dalla parte del probabile vincitore per condizionare, frenare o per cogliere ogni spazio utile a costruire le condizioni per riprendersi la “Ditta” e cancellare la scellerata parentesi riformista intrapresa dal nuovo corso del PD e del Governo dell’eretico Renzi. Altro che fine politico; lo ritroviamo organizzatore di “fuoco amico” (convegno a porte chiuse all’auditorium di via Rieti per far scendere in campo tutte le personalità e i dirigenti storici (PCI/PDS/DS) per una pesante controffensiva contro Renzi, a cui era presente anche Zingaretti che, come diceva il resoconto del giornalista, prendeva appunti). Sappiamo tutti come è andata ed è ripetitivo ricordarlo.

E dopo un po’ dove ritroviamo il fine pensatore? Lo ritroviamo al centro della scena politica a teorizzare e tessere le lodi della possibile costruzione di una alleanza strategica con i 5 stelle avendo come incubatore il Governo Conte 2°. Bisogna dire che non si era mai vista tanta sfacciataggine nel trasformare una scelta di necessità, inventata tra parentesi sapientemente dalla “mossa del cavallo” di Renzi per stoppare i “pieni poteri” richiesti da Salvini, in una “magnifica strategia”, rubando la scena al segretario Zingaretti che nel frattempo si affannava a ripetere che si trattava di accordo necessitato per non andare ad elezioni, dopo aver sostenuto invece che era addirittura meglio andare a votare. Imperterrito Bettini insisteva sulla scelta di alleanza strategica ma con un ragionamento più semplicistico di quanto ci si potrebbe aspettare da un “politico dal pensiero lungo”. Cerco di illustrarlo in maniera schematicissima, scusandomi per questo, ma è per evitare lungaggini inutili, perché ci si intende su cose dette più volte e in più occasioni, e cioè Bettini sostiene che: l’impianto politico, programmatico e culturale del PD del Lingotto, la sua applicazione e la sua evoluzione con il Governo Renzi ha prodotto, abbandonando le ricette tradizionali della sinistra storica, un progressivo allontanamento delle masse popolari dal PD a tutto vantaggio di movimenti e partiti che portavano avanti spinte, proposte e una visione sovranista, populista, infarcita di antipolitica e nei confronti di una Europa considerata matrigna e contro l’establishment lontano dalle stringenti esigenze del popolo schiacciato dai processi della globalizzazione. La strada più semplice da imboccare allora è quella di costruire un’alleanza tra la sinistra, e le sue ricette tradizionali, e i 5 stelle in quanto forza di maggioranza relativa uscita dalle elezioni e che rappresenta la visione populista. Un’alleanza bifronte che si tiene insieme con il rilancio di “politiche neostataliste e neoassistenzialiste che sono praticabili grazie all’occasione che ci è offerta dai finanziamenti straordinari dell’Europa in regime di pandemia. Questa è stata di fatto la visione che sottostava al Governo Conte 2°. E per questo si è scelta la difesa ad oltranza di Conte. Conte il più popolare attaccato dal meno popolare. Conte federatore di una alleanza tra 5stelle PD e LEU. Conte una insperata risorsa per il Nuovo Centrosinistra. Ad ulteriore dimostrazione della “finezza del Bettinpensiero” c’è stata poi, difronte alla caduta di Conte una accorata e vittimistica denuncia di una campagna complottista ordita dalla borghesia che ha schierato tutti i media che possiede per sbarrare il passo a quel salvifico processo che si andava consolidando sotto la guida del grande politico Conte. A parte che sarebbe bene che Bettini ricordasse come quegli stessi media, che oggi lui condanna, hanno sostenuto in un passato molto recente le denunce anti casta, le critiche feroci alla politica insensibile alla povertà crescente, hanno sollecitato le paure dell’uomo solo al comando, la denuncia “attenti a toccare la Costituzione più bella del mondo”, lo scandalismo del salvataggio delle banche, lisciando così il pelo alle forze populiste e sovraniste, facendole crescere e prosperare. E una volta riguardato questo film che ha caratterizzato gli ultimi anni non sarebbe male che si rendesse conto di quanto sia ridicolo e anche un po’ frusto e ideologicamente d’antan, buttare la palla in tribuna e rifugiarsi in una narrazione complottista dei “soliti” poteri forti contro la rinascita di un progetto di una vecchia/nuova sinistra (mi piacerebbe sapere come farà Bettini adesso che l’avvocato Conte si appresta ad assumere la direzione dei 5stelle (difficile fare il federatore da leader di uno dei partiti da federare) e come coniugherà questo incontro tra PD e “il partito del vaffa” con la trasformazione che Di Maio vuole imprimere al partito facendone, come ha dichiarato, una forza moderna, moderata, liberale, attenta alle imprese e ai diritti. La vedo dura. Un sondaggio di ieri dice: 5stelle con Conte 22%, PD 14%. Auguri). Se la caduta del Governo Conte 2 è opera di un complotto allora Bettini mi deve spiegare la persecuzione di cui Renzi è oggetto da sei anni che cos’è? L’ultima è la vicenda Arabia Saudita. Siamo al solito linciaggio e ai soliti insulti.

Immagino che vi e mi chiederete perché, anche ammesso che io abbia ragione su qualcuna delle cose scritte, mi importa ciò che dice e fa Bettini o D’Alema o Zingaretti non facendo io più parte del PD. Beh io penso da sempre che chi segue la politica non può stare a guardare solo il proprio ombelico ma ha il dovere di guardarsi sempre intorno, analizzare e capire anche ciò che fanno gli altri perché in politica secondo me vale il principio fisico che ad ogni azione corrisponde una reazione, ogni mossa dell’avversario o dell’alleato determina piccole o grandi variazioni di stato che possono portare riflessi negativi o positivi per il Paese e per le sue prospettive. E poi perché io spero sempre di poter vedere finalmente un ciclo riformista sufficientemente lungo per cambiare in meglio questo nostro Paese che ha le potenzialità per farlo e che per una volta non si debba sempre ritornare al VIA. E perché quelli che lavorano per mantenere le cose come stanno e si sentono possessori del verbo, vanno combattuti perché quel verbo è solo il risultato finale di un sistema di potere consociativo che non ammette outsider (Renzi) capaci di cambiare (in meglio per il Paese) le regole del gioco.

PD e la forma dell’acqua. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo