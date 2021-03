Dopo aver toppato su tutto si chiama fuori… comodo così. E son due anni che predica unità, il campione dell’unità. Si figuri a cosa interessa loro Mario Draghi. Questi si sono divorati un segretario che li aveva portati al 40,81%, con i centro-sinistra al governo in 17 regioni. A questi, non interessa NULLA di nessuno.

2021, FUGA DALLA REALTA’

Evidentemente per Zingaretti è stato più giusto concordare la sua mossa con Bettini e parlare con Conte invece di informare Draghi che il segretario di uno dei principali partiti della sua coalizione si stava dimettendo. Il PdC lo ha appreso dalle agenzie di stampa, dopo che Zingaretti aveva postato su facebook la sua decisione.

Non è solo un atto di scortesia istituzionale, come quando Conte faceva aspettare Mattarella arrivando in ritardo al Quirinale. C’è di più. E se Zingaretti non lo ha fatto scientemente c’è da preoccuparsi molto.

Quella “trascuratezza” dice in quale conto Zingaretti tenga i destini del governo al quale la stragrande maggioranza degli italiani guardano con speranza e fiducia. Zero o poco più.

Perché? Perché è un governo che non avrebbe voluto. E non l’avrebbe voluto non perché quello precedente fosse migliore per il Paese, tutt’altro, ma soprattutto perché il nuovo governo sconfessa radicalmente la sua linea politica. Una sconfitta politica che sta portando alla più grave crisi del PD dopo la sua fondazione.

Ma attenzione, il Governo Draghi non è nato per “battere” quella linea. Draghi aveva ed ha cose più importanti da pensare e da fare. E’ quella linea che ha nuociuto al PD e al Paese, producendo la causa principale della crisi di Conte e imponendo naturalmente la soluzione Draghi.

Così come è semplicemente ridicolo che i sostenitori di Zingaretti continuino ad indicare ossessivamente Renzi come l’artefice della loro sconfitta. Renzi ha solo fatto e vinto una battaglia politica dichiarata apertamente, motivata minuziosamente e condotta alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti, come mai accaduto in decenni di storia delle crisi di governo. Quella battaglie e stata per salvare l’Italia, se la linea del PD vi si è opposta ed è stata travolta questo è solo il risultato di una sua scelta sbagliata.

Per elencare gli errori di Zingaretti nei suoi anni di segreteria nazionale non basterebbe un libro voluminoso e i nodi politici sono arrivati al pettine. Sono patetiche e degradanti, le invocazioni di una parte dei sostenitori del PD che chiedono a Zingaretti il “repulisti”, la cacciata dei “traditori ex renziani” rimasti nel partito. Ex renziani c he, per inciso, hanno costituito nell’ultimo anno una componente fondamentale della metamorfosi neo dorotea del PD.

Se pensano ci siano “traditori” facciano nomi e cognomi e citino fatti. Altrimenti farebbero meglio a guardarsi dentro per capire cosa sta succedendo fuori. Attribuire agli altri gli effetti dei propri errori non li aiuterà, ma consoliderà una immagine del PD come un partito incapace di analisi politica, alla rincorsa del potere per il potere, senza più né identità politica, né capacità autonoma di dialogo e quindi anche di governo.

Finalmente il colpevole della caduta del PD lascia la poltrona. Ora che si facciano un bell’esame di coscienza di tutto quello che hanno fatto dal 2018 in poi ma è un partito ormai giunto al capolinea..Io come molti ci siamo illusi che ” quella SX” fosse l’unica alternativa possibile e abbiamo votato e avuto la tessera finché non abbiamo aperto gli occhi…..e allora si è visto le cose da un’altra angolatura e non si può più perdonare nulla. Quella SX ( VETERO o populista o massimalista ) ha contribuito mooooolto a distruggere l’Italia… Non mi ricordo in 40 anni diciamo dall’80 in poi una legge 1 promossa o voluta da questi soggetti di cui ci si possa ricordate con piacere : il vuoto assoluto ….fino all’arrivo del RENZI.Dopo i fatti li consciamo molto bene come sono andate le cose.Per arrivare ad oggi, che conferma che senza la guida di un vero leader (RENZI) il PD e morto,pensate solo che per rinascere fa comunella con la setta grullina.Che ideona, ok ridiamo per non piangere.Auguri PIDIOTI. PS chi per caso si rinsavise cari elettori PIDINI,in ITALIA VIVA sarete sempre i benvenuti,per fare del ITALIA UN PAESE DEMOCRATICO RIFORMISTA LIBERALE AL AVVANGUARDIA IN EUROPA E NEL MONDO.

