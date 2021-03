Elodi! a parte i commenti di alcuni poveri e meschini che criticano con il cuore dell’invidia …… trovo Elodie una brava cantante, faccio notare che ha cantato una canzone di Mina in maniera egregia…. ho anche apprezzato la sua semplicita’ nel raccontarsi e raccontarci una storia positiva, di speranza….un gran bel messaggio per i nostri giovani. Brava Elodie.

Prima presentatrice, poi pop star e ballerina protagonista di un medley esplosivo, poi, all’una e un quarto di notte, è arrivato il monologo per Elodie: un’escalation per la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 che ha toccato temi molto personali e ripercorso la sua crescita artistica. «Tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro sono successe delle cose molto belle nella mia vita e allora ho deciso di raccontarvi qualcosa di me — ha esordito la cantante, 30 anni, rievocando l’infanzia al Quartieraccio di Roma —. Il mio quartiere mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto e non parlo solo delle privazioni materiali, come non avere l’acqua calda o non riuscire ad arrivare a fine mese, ma parlo anche della voglia di sognare».

Cresciuta con il sogno di una carriera nel mondo dello spettacolo fin da bambina, Elodie ha confessato di essere stata lì lì per rinunciare: «Non mi sentivo all’altezza, tante volte non mi sono data una possibilità. Non ho finito il liceo, non ho preso la patente, non ho studiato canto. Ho sbagliato, lo so». La svolta è arrivata grazie a chi ha creduto in lei.

PS:I commenti sui social a questo ARTICOLO, intrisi di invidia e di livore, non rendono di certo giustizia a quel “ne usciremo migliori” di incoraggiamento che si urlava un anno fa dai terrazzi di tutto il Paese durante il lock down. Anzi penso proprio che si stia tirando fuori il lato peggiore, quello represso, frustrato, incatenato, arrabbiato per gli innumerevoli fallimenti collezionati per proprio merito e non per colpa degli altri. Elodie è una ragazzina che ha sfruttato un’opportunità, e dato l’ambiente in cui è nata e cresciuta (come quello di Achille Lauro e di tanti altri ragazzi come loro) andrebbe elogiata e incoraggiata nel suo percorso. Tanti altri artisti provengono da quel mondo, e grandi personaggi che sono entrati persino nella storia. Allora, anzichè dileggiare, postare battute stupidamente ironiche per sembrare simpatici, provate a fermare le dita sulla tastiera, pensate a qualcosa di carinamente diverso, immaginando che quella ragazzina potrebbe essere vostra figlia (data l’età matura di molti di voi), e suggeritele semmai qualcosa di costruttivo. O semplicemente complimentatevi con Lei per essere riuscita laddove in tanti, noi compresi, abbiamo fallito. E diteglielo con doveroso affetto. Penso che il suo successo e la sua bellezza fa invidia a tante… E spesso si tende a criticare ciò che non si potrà mai diventare… Complimenti a Elodie!!!

