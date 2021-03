Dimissioni Zingaretti, comunque vada sarà un fallimento.

Due governi subiti e un default strategico su Draghi, il Pd resta squassato anche in caso di ritorno di Zingaretti

Lettura Consigliata: un’impietosa analisi, di una testata non certo filo renziana.

Ma chi dirige, ha la responsabilità delle proprie scelte, senza scaricare le proprie responsabilità che necessariamente sono: sia sostanziali e sia formali.

È la mancanza di una direzione cagliante, per riempire il vuoto della urlata derenzizzazione, poi derubricata nel grigiore indistinto del: “in fondo noi candidati Segretari diciamo tutti le stesse cose, ovvero mai con il M5S” con la sola voce fuori dal coro (MUTO) di Bobo Giachetti che riaffermava l’esistenza di due linee alternative tra loro.

La convinzione che lasciarsi aperte tutte le porte, convincendo tutto il partito, di intercambiabili tesi ed antitesi, denunciano una incomprensibile miopia, ora le porte sbattono a causa delle “Correnti” in parte forse è anche vero; ma quando si tentenna, se si sbagliano previsioni in seguito ad analisi che vengono smentite dai fatti, si creano vuoti politici, che creano ambizioni inevitabili di più spregiudicati gregari.

Scegliere, facendo politica: è il solo modo vero di fare politica, soprattutto in tempi di gravi problemi.

Umanamente Zingaretti, è un buon uomo, ma troppo sprovveduto, che ora scopre di essere stato usato ed abusato, come un re travicello/parafulmine, nelle cui mani è stato lasciato il cerino acceso, da parte chi non aveva in generale le idee più chiare di lui, ma una sola certezza: se qualcuno doveva bruciarsi le dita, era meglio che fossero quelle di in altro!

Stefano Federici

PS: Che fissazione con so renzi… i renziani dentro e fuori del pd. Quanto è facile attribuire le proprie colpe agli altri…Mai coi 5S, e poi ci fa il governo (Zingaretti)

Conte figura superpartes… e poi fa il leader 5S… e nonostante questo apre ai 5s nel Lazio…o Conte o elezioni… mai con la Lega… ed eccoci…presta una senatrice al gruppo dei responsabili, e non serve a nulla.Forza D’Urso… e poi neppure una ministra.

De Micheli dimettiti da vice perchè sei ministra… Orlando rimani come vice anche se sei ministro… eh… sei uomo..decreti sicurezza maledetti… e adesso il pd è fuori dal ministero in cui rientra Molteni…

Adesso dice che si dimette, ma è chiaro che il 13 marzo si fa riconfermare, il tutto per stoppare la rivolta delle donne pd…non gliene riesce una e la colpa è degli altri… pure Fiorello infierisce…

Capisco i patemi di Zingaretti… in fin dei conti ciò che rimane dei 5s e del PD pescano nello stesso bacino elettorale… una lotta fratricida!ma si la lotta fratricidi e’ sempre stata la caratteristica del pd. Un partito che ha cambiato segretario in modo compulsivo. Un partito diviso per bande con capi e capetti in guerra permanente per araffare poltrone e potere.

E ora che sono in braghe di tela! le hanno elencato tutti gli errori, passati e attuali di Zingaretti. Per questo si dimette, perché glieli hanno fatti notare. Cercare le colpe in altri è il solito metodo di chi non sa riconoscere le proprie…colpe così le è più chiaro? si applichi un pochino anche lei…suvvia.Si I renziani nel PD sono potenti, mentre i non renziani sono come bambini spauriti. Renzi cercherà di riprendersi non il partito,l’elettorato, e saranno i non renziani a doversi ritirare (Zingaretti sta dando l’esempio).

Solo le elezioni potrebbero impedire il completamento della lunga manovra di Renzi, ma il PdR le ha accuratamente evitate, anche perché il CdX continua ad essere politicamente irrilevante e non all’altezza di un ruolo di governo (al massimo al servizio di qualcun altro, come fu con Berlusconi e ora con Draghi).Certo non è così semplice: il pd (in quanto tale) si porta dietro un bottino elettorale che vale almeno il 15%. Uscire significa rinunciare a quel bottino e regalarlo agli avversari.Nessuno lo farebbe mai se non fosse costretto a farlo: Renzie è uscito (anche) perché là dentro non aveva più margini di manovra.

E non so se quello che ho esposto sopra, è il progetto di Renzie; ma se lo fosse non farei altro che confermare quanto dicevo: il bottino elettorale legato a quella “tradizione” fa gola a tutti. Non lo si regala per solo punto di principio.Comunque: con la sola carriola del2% vi ha fatto triti come semolino. Pensate cosa potrebbe fare non dico con un TIR 40%, ma anche solo con un auto di media cilindrata 20-25%! Quanto a voi meglio che andiate a piedi: siamo tutti più sicuri. Voi stessi compresi.Perche solo che per amministrare bene il quotidiano non occorre essere di sinistra, lo stanno facendo bene anche quelli di centri IV…. un partito nasce non solo per gestire il presente ma soprattutto per progettare il futuro, e su questo si differenzia la cultura politica tra destra e sinistra… e per questo vorrei un centro sinistra unito, capace di governare bene con una visione “lungimirante” di alternativa alle crisi globali in atto.

