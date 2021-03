I PARTITI ALLA RICERCA DI UN NUOVO RIASSETTO.

IN EUROPA: ORBAN ABBANDONA IL PPE PRIMA DI ESSERE CACCIATO.

Se Matteo Renzi non avesse messo fine all’immobilismo del Governo Conte e non avesse provocato la crisi di Governo, Draghi non sarebbe mai arrivato a Palazzo Chigi.

Renzi, avendo fatto cadere il Governo Conte, ha di fatto costretto tutti i partiti a scegliere da che parte stare.

Nel centrodestra Berlusconi è stato il primo a intuire che era venuto il momento di fare una scelta di stampo europeo, prendendo le distanze dal sovranismo e sostenendo Draghi.

Del tutto inattesa è stata invece la scelta di Salvini di sostenere Draghi.

La Lega con questa presa di posizione ha cambiato rotta con una inversione a ” U”: dal SI al Governo Draghi, al SI al RECOVERY al Parlamento europeo.

Sarà una vera svolta ?

Ad oggi non è dato a sapere.

Il dubbio persiste!!!

Quello che si può dedurre è che, con questa presa di posizione, gli equilibri nella Lega si sono rovesciati a favore dei moderati guidati da Giancarlo Giorgetti.

A cascata stanno avvenendo cambiamenti all’interno di tutti i Partiti che sono costretti a riorganizzarsi e pensare una nuova VISION per il futuro.

Il M5S è alle prese con una scissione strisciante e soprattutto con una fondamentale ridefinizione della loro essenza ed esistenza.

Adesso, con le dimissioni di Zingaretti anche il PD si ritrova nella stessa identica condizione.

Come scrive Claudio Tito, il PD da tempo ha messo in evidenza i suoi limiti.

I Democratici si sono trasformati in un coacervo di correnti in larga parte impegnate a gestire il “POTERE”.

Dimettendosi da Segretario, Zingaretti ha definito il PD il “PARTITO DELLE POLTRONE”.

Dichiarazione assurda, inaccettabile e inconcepibile, visto la carica che ricopriva nel Partito.

《《 Questa affermazione peserà molto in occasione delle prossime elezioni e sarà strumentalizzata dagli avversari ).

Poco importa!!

Il rischio è quello di consegnare l’ennesima golden share alla destra di Salvini e Meloni.

La Lega inoltre per essere coerente con il suo cambiamento dovrebbe lasciare, in Europa, il gruppo dell’estrema destra dove siedono con i più sfrenati anti italiani e avversari del Next Generation EU ( RECOVERY Plan ).

Adesso che è al Governo, la Lega come concilia la sua presenza nella formazione sovranista 《《Identità e Democrazia 》》 con il sostegno al Governo Draghi?

Salvini deve scoprire le sue carte, non può rimanere silente; se non lo fa, vuol dire che nasconde qualcosa.

Anche in Europa stanno cambiando gli equilibri, in particolare all’interno del Ppe.

È notizia dell’altro ieri che, l’amico di Salvini Orban ha abbandonato il gruppo Ppe, all’Europarlamento; lo ha fatto un attimo prima di essere ” CACCIATO “.

Infatti il Gruppo Ppe, stanco dagli attacchi all’Europa, dal costante deterioramento dello Stato di diritto a Budapest e dal veto a dicembre al RECOVERY FUND, ha approvato ad ampia maggioranza (84%) una revisione del regolamento che semplifica le procedure di espulsione.

Orban, quando ha visto la malaparata, ha lasciato il Gruppo.

Ora c’è da chiedersi: Salvini ha veramente intenzione di abbracciare la causa ” EUROPA”?

Nella Lega bocche cucite.

La diffidenza è d’obbligo.

Staremo a vedere.

P.S.: Visto quello che sta accadendo si può affermare che l’azione di Renzi ha portato linfa per dare forza al cambiamento sia in Italia che in Europa.

L’ Europeismo non è più un tabù per alcuni partiti.

