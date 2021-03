Francamente non capisco le critiche. Esiste un regolamento che prevede per uno Stato Membro il blocco delle esportazioni? Questo regolamento se firmato da tutti gli stati membri, è applicabile e Draghi ha ritenuto fosse il caso di applicarlo. Forse nessuno in Europa si aspettava che Draghi tirasse fuori gli attributi… eppure lo conoscono bene in Europa…. Bravo Draghi.

Europa spiazzata dal risiko di Draghi. Timori di boomerang dopo lo stop all’export di vaccini AstraZeneca. Parigi con l’Italia, Berlino tace, Londra protesta.

Il titolo di questa storia potrebbe essere: “Ma allora fai sul serio?”. O come direbbero a Roma: “Ma che ‘davero’?”. Battute a parte, la questione è, naturalmente, seria. La decisione di Mario Draghi di bloccare un export di 250mila dosi di vaccino Astrazeneca destinato all’Australia scuote gli altri Stati membri dell’Unione Europea. Eppure è stata presa in virtù del regolamento europeo adottato dalla Commissione Ue a fine gennaio nel trambusto dei litigi con Astrazeneca, accusata di aver dirottato in Gran Bretagna lotti di fiale anti-covid destinate al continente. Solo la Francia annuncia che farà altrettanto. Fredde Germania e Olanda, della serie: ‘non abbiamo alcunché da bloccare’. Londra contesta: “A rischio la lotta globale al virus”. Se il regolamento fosse stato fatto esclusivamente per esercitare pressione, ma poi le pressioni non hanno avuto effetto, forse la decisione di applicare le regole è un modo eccellente per obbligare le case farmaceutiche a rispettare i contratti. Il fatto è che un regolamento non può essere solo uno strumento astratto, deve contemplare una reale possibilità di essere applicato. Altrimenti ognuno fa come gli pare.

La battaglia globale per i vaccini può essere attuata tramite altre vie.

Quando all’Italia vennero bloccate le importazioni delle mascherine non sentii parlare di boomerang, non sentii l’afflato della solidarietà alleata, invece arrivarono i “nemici” Russi e Cinesi a darci una mano.

Qualcuno di quelli che strepitano ha alzato la cornetta del telefono per chiamare l’Ad di AstraZeneca per chiedergli di rispettare i contratti sottoscritti?!

Se la regola UE che può stoppare l’export esiste ed è nota, se AstraZeneca è inadempiente, se lo Stato Australiano afferma di comprendere l’Italia, se il piano di vaccinazione dell’Oceania non faceva affidamento sul lotto del vaccino Italiano, se all’Italia mancano invece i vaccini prenotati su cui faceva affidamento … beh … se non blocchiamo ora, allora significa rinunciare a fare pressione affinché i contratti vengano rispettati!!

AstraZeneca, fin quando non avrà rispettato le quote di vaccino pattuite, non dirotti altrove i vaccini prodotti nella UE, rispettando e non smentendo quanto dichiarato dal suo Ad e onorando gli impegni contrattuali assunti, e non scoppierà alcuna guerra protezionistica.

La guerra protezionista non può scoppiare solo quando si vuol lasciare il cerino in mano all’Italia facendo pagare solo a lei dazio!! Le cose si tengono insieme, tutte, o semplicemente non si tengono.

Le ragioni per bloccare l’export del vaccino Astrazeneca ci sono eccome. In Europa non vengono consegnate le quantità di vaccini richiesti dalla Von der Leyen e l’azienda li vuole esportare altrove? Prima consegnate le dosi richieste come da accordi con la Commissione Europea, poi esportate dove volete!

Lo dica l’Europa, semmai, n sarebbe sbagliato.

Ma come crede che gli USA stiano riuscendo a vaccinare così rapidamente i loro cittadini?

Non certo solo con la loro indubbia capacità logistica, ma con la disponibilità di vaccini, ottenuta con il “Defense Production Act” attivato dal democratico-amico-dell’Europa Joe Biden, non certo un sovranista come Trump..Il protezionismo in determinate situazioni è necessario, e di solito lo fanno i più forti e in vari modi, anche i più subdoli.Il problema delle alte sfere della UE è che pensano di continuare ad andare vavanti con la concorrenza fratricida mentre Cina e USA divorano il pianeta

