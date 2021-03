Tanti articoli su vaccini russi o cinesi. L’assurda verità è che in Italia oltre 1 milione di dosi è BLOCCATO e NON USATO perché mancava un Piano Vaccini serio. Draghi sta rimediando con Curcio e Gabrielli. Vaccinare, vaccinare, vaccinare: parlare di altro oggi è solo un diversivo.

Matteo Renzi

PARLIAMO DI COSE SERIE

Devo fare una confessione. Guardando all’UK, sono contento per loro, ma rosico non si sa quanto.

Hanno già vaccinato 21 milioni di persone, anche se nella gran parte con una dose, ma pare che funzioni allungando i tempi della seconda entro limiti accettabili. In Italia siamo a 5 milioni.

Hanno già previsto sussidi fino a settembre per le attività in difficoltà. 5 miliardi di sterline per negozi, pub, club e palestre. Garantito per la protezione del lavoro l’80% dello stipendio da estendere anche ai lavoratori autonomi. 408 milioni di sterline andranno alla cultura e 300 milioni allo sport.

Misure messe in campo grazie alla pressione fiscale che salirà fino al 2025 a livelli mai raggiunti dagli anni ’60. Ma hanno scelto così e non si ha notizie di proteste. Nel 2023 le imposte sulle società arriveranno al 25%.

In definitiva, mentre mezza Italia va verso il rosso, il Regno Unito è pronto a ripartire. Da lunedì riaprono le scuole con obbligo di mascherina anche alle elementari. Il ‘D-day’ della normalità è previsto per il 21 giugno, il primo giorno d’estate. Da noi è impossibile prevederlo. Abbiamo un ritardo, su più fronti, di sei mesi.

Abbiamo perso una quantità di tempo e speso una montagna di denaro, io la penso così, e spero che ci sia una commissione d’inchiesta parlamentare che ci spieghi come è andata. Non per fare processi sommari, ma solo per correggerci tutti.

Comunque sono dell’opinione che varrebbe la pena rivedere il piano vaccinale. Lo so, ora i vaccini non sono sufficienti, ma quando lo saranno, spero presto, io darei priorità a tutta la popolazione attiva.

Abbiamo sempre detto che bisogna trovare un giusto equilibrio tra diritto alla salute e diritto a vivere dignitosamente, che vuol dire diritto al lavoro, diritto allo studio, cioè ripresa economica e sociale.

Per farlo occorre vaccinare, dopo le categorie fragili, per età o per stato di salute, e il personale sanitario, bisogna vaccinare chi lavora e chi studia, quelli che usano di più i trasporti pubblici, che usano gli esercizi commerciali, in particolare la ristorazione, quelli che vanno più frequentemente al cinema o al teatro.

Io ho 70 anni e sono in buona salute. Come me ce ne sono tanti. Possiamo anche aspettare qualche mese in più. I giovani non ce la fanno più, chi va al lavoro rischia ogni giorno. Vaccinate prima loro. Noi avremmo la gioia di vedere la vita, il lavoro, la scuola riprendere prima del tempo. E faremmo anche molti meno debiti rimettendo in moto l’economia.

E’ una idea malsana? Io credo di no.

PARLIAMO DI COSE SERIE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo