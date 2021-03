Roberto Giachetti sull’atto intimidatorio a Matteo.

“Si dirà che non è la prima volta che un politico riceve dei bossoli, come è successo oggi a Matteo Renzi. Si è vero e infatti abbiamo sempre condannato ed espresso solidarietà. Ma il contesto in cui questo accade non credo che abbia paragoni, e il contesto, in casi come questo, non è affatto marginale. So bene che Matteo non rifiuta lo scontro politico, anzi; so bene che ha commesso anche errori nella sua vita politica; so bene che è uno che ci mette sempre la faccia, anche quando è difficile; ma sono anni ormai che intorno a lui è stata creata una cortina di odio che va ben al di là delle lecite e inevitabili durezze dello scontro politico. Questo clima nelle ultime settimane ha subìto una vera escalation alimentata vuoi per volontà, vuoi per superficialità, da molti di coloro che avrebbero il dovere, prima di altri, di capire quale è il limite invalicabile tra la critica politica e l’aggressione verbale. In queste ultime settimane davvero pochi si sono risparmiati nel linciaggio di Renzi, dal ruolo nella crisi di governo fino alle sue conferenze in Arabia Saudita. E l’escalation non è stata solo nei toni ma anche nei protagonisti arrivando all’inaudita gravità di magistrati che, in barba anche dei più elementari principi costituzionali come la separazione dei poteri, scendono in campo ufficialmente affermando che Renzi avrebbe “svenduto l’Italia per un piatto di lenticchie” e che intorno a lui si sarebbe reso necessario “un cordone sanitario”. Sembra così strano che in questo clima qualche pazzo ritenga di fare la sua parte con azioni che vanno oltre le parole ma che sono del tutto interne al clima di odio alimentato ogni giorno? Ora, se conosco un po’ Matteo, so bene che non si farà minimamente intimidire da una minaccia seppur così grave, anche se immagino, invece, l’angoscia dei suoi familiari e degli amici. Lui andrà avanti più deciso di prima e se ne fregherà. Ma il punto è: gli altri possono fregarsene? Possono continuare senza porsi alcun problema come hanno fatto fino ad ora? Ecco per il bene del paese, della civiltà del confronto democratico e del rispetto minimo delle regole anche in politica, mi auguro che qualcuno cominci a riflettere seriamente su quanto accaduto oggi.”

Roberto Giachetti sull’atto intimidatorio a Matteo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo