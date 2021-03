AVEVATE IL MEGLIO Eravamo una grande squadra, avevamo un Grande Partito.

Semplicemente… Parole sacrosante. Tutti questi scienziati che sanno tutto loro. Renzi aveva visto giusto su tutto, ma con Da Lema, Bettini, Cuperlo, Speranza e compagnia cantante, ci fu poco da fare. Renzi è ancora vivo e vegeto, anche con il 3%, e gli altri sono decotti, annichilito e senza visione. In poche parole .. comunisti presuntuosi, con il sigaro e l’eschimo… tutto passato di moda..

Caro Renzi, condivido ogni virgola di quello che hai detto : Comunque anche con il 3% ci ha dato Draghi e un futuro possibile, tornerà a capo di una formazione del 40% e sarà ancora decisivo ! Forza Matteo ! Condivido quanto scritto.e spero che gli Italiani comincino a vedere la realtà,e la classe di questo grande leader..Unico leader del PD degli ultimi anni, e chi lo nega non ha mai capito niente di Renzi e della sua politica e la prova è come si ritrova ora un partito senza un segretario carismatico allora costretto ha lasciare il partito da persone ipocrite e invidiose contrarie a tutto ciò che lui proponeva e che loro non avevano saputo realizzare.Poveri elettori PDIOTI che non hanno capito niente. Avevano un GRANDE LEADER POLITICO ma hanno preferito la SCHIUMA.

Si signori PDIOTI il partito è crollato con il vostro fuoco amico al referendum costituzionale del 2016, le riforme andavano fatte per il bene del paese, e non affossate per gattopardismo di bersani, d’alema e compagnia cantante. Ora non c’è rimedio. Già da li si era capito che le prove tecniche PD e M5S erano state avviate. Se questo PD ritiene che gli eredi naturali della sx italiana siano i grillini, bhè state messi molto ma molto male.

Renzi sarà anche un ” banfone” come dite voi PDIOTI,ma sicuramente meglio di tanti altri! Per gli 80 euro ribadisco per uno che lavora da 42 anni ! Sono un rimborso parziale delle spese per andare a lavorare! la vita distorta? Faccio presente poi che già 1 anno fa, Renzi chiedeva di prestare attenzione: in primis alla salute eroi all’economia e i fenomeni che c’erano cosa hanno fatto? Spesi 150 miliardi di scostamenti di bilancio in ristori senza grandi risultati! Prima di dire pochezza ..rifletti!

Orgoglioso di aver combattuto per le idee di Matteo Renzi, lo rifarei e continuo a farlo. Adesso andiamo avanti ed accogliamo le energie più vivaci e collaborative per una Italia europea nel Mondo.

AVEVATE IL MEGLIO

Eravamo una grande squadra, avevamo un Grande Partito.

Un P.D. con un giovane Segretario che ci aveva ricompattato tutt’attorno ad un vero progetto riformista.

Un P.D. votato dal 41% degli Italiani, e dico voto, non sondaggi.

Un Segretario che veniva eletto alle primarie con il 70% dei voti.

E poi…..

Tutto è crollato.

I vecchi notabili, quelli del reddito del vecchio PCI, lo hanno massacrato, le correnti, tutte, dei poltronari a vita lo hanno bersagliato, combattuto e delegittimato, fino a portarlo alla decisione di dimettersi.

Questa è la verità, continuate a raccontarvela come volete, la storia la conosciamo tutti.

Ebbene, prendete nota, anche in quei momenti, quel Segretario, non si è mai, dico mai, permesso di offendere e delegittimare tutto il partito.

Non ha mai detto di essere Segretario di un partito di poltronari e mai, dico mai, di essere Segretario di un partito vergognoso.

Si è dimesso, non ha fatto sceneggiate ne ha mobilitato truppe cammellate.

Ha salutato, si è inchinato agli elettori e si è fatto da parte.

Questa è classe, e la classe o ce l’hai o non te la puoi inventare.

Quel Segretario non si è mai permesso di offendere tutto un partito, quel Segretario si è dimesso e basta.

Quelli erano altri tempi, quello era un fuoriclasse, di un’altra serie.

Quello è il Segretario che i vari Compagnoni alla Emiliano, Boccia, Cuperlo, D’Alema e smacchiatori vari, hanno combattuto e costretto ad andare via.

Quello resta un Fuoriclasse, e non l’ho avete capito, e continua a dimostrarvi cosa significa la parola politica, cosa significa essere un Leader.

Per quanto mi riguarda, sono orgoglioso di continuarlo a seguire, voi tenetevi Zinga.

