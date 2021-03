ETERNA DOMANDA :” PERCHÉ LE RIFORME NON SAREBBERO DI SINISTRA? “Pur di non farle si procede all’ autodistruzione. Fatti loro.

SE I SIMPATIZZANTI PD NON ARRIVANO A CAPIRE CHE I DISTRUTTORI LI HANNO IN CASA. ….BÉ ALLORA QUESTA SITUAZIONE SARÀ SOLO L’INIZIO DELLA FINE! !!!!!!!

Ecco un partito che aveva uno al40% e si è fatto buttare giù invece di difendere ciò che aveva .Che le riforme si dovevano fare e che servivano anche se cambiare è difficile e il coraggio e lo stimolo per chi ama solo galleggiare il PD non lo ha trovato anzi è scappato invece di combattere e metterci del suo ha pensato di essersi assolto,blaterando non erano riforme di sinistra.

I giornalisti (quelli elencati sopra,e altri) i critici fanno il loro lavoro sporco di non democratica informazione. e di convenienza padronale, ma chi ha le sua discordie in casa le combatte si cerca un accordo e si va per la stessa strada , e si lava i panni in casa.

Ora non so davvero come si possa sposare chi ha usato la loro debolezza democratica per atterrare chi era rimasto a combattere per ciò che credeva e a ragione che per il bene della nazione si dovessero fare le riforme per adeguare la società ai nuovi mezzi di gestione del lavoro la burocrazia come richiedevano i nuovi mezzi di comunicazione e velocità.

La state pagando cara la vostra paura del nuovo invece del coraggio e l’orgoglio di aiutare il popolo a fare la strada verso il futuro.Ora dove sta la strada da percorrere è smarrita e brancolare dietro a chi ha usato della vostra disfatta per mettersi abusivamente soli con la denigrazione e odio per tutto e tutti chiamandola onestà.Ma la vera onestà di essere obiettivi di cosa ha bisogno un popolo per essere governati e portati verso un futuro possibile mi spiace non può nascere dall’odio allora meglio la competenza visto che non c’è una volontà forte coesa di persone disposta a metterci la faccia.

ORA PER VOI! L’avvento di Draghi è stato spiazzante soprattutto nei riguardi di chi lo ha subito senza preoccuparsi nemmeno di nasconderlo, mentre ha rafforzato tutti coloro che lo hanno in qualche modo chiamato, quasi acclamato .Si può leggere così, ben al di là della pur spinosissima faccenda delle correnti assassine , il disagio di Zingaretti .Mi ricorda una pubblicità di quando esisteva ancora ” Carosello “: Un robot chiedeva recitando una rima :” Or che bravo sono stato posso fare anche il bucato ?” E gli rispondevano che sì , vabbe ‘ ” Ma c’ è chi lo fa meglio di te e gli dico ” Grazie Candy!” E appariva la lavatrice spiazzante che mandava a casa il bravo robot.. Così questo personaggio senza qualità non si è nemmeno riparato, (non ha fatto a tempo). dietro qualcosa o qualcuno che lo proteggesse ,Conte gli si è volatilizzato davanti e in un attimo , ed è stato l’ ultimo a capire , si è così trovato da solo a gestire le conseguenze di quel ( dal nostro punto di vista )meraviglioso gioco di prestigio di cui era stato vittima.Una ” Stangata” , insomma ! È apparso, sulla scena politica , qualcuno che sapeva fare meglio di quel governo , di quella coalizione..ma che lui non aveva né chiesto né accettato ddel cui avvento sarebbe stato ben difficile avocarsi il merito (anche se con molta faccia tosta lo si è fatto o almeno si è tentato di fare). E la storia continuerà a lungo .Le riforme si sono materializzate” da sole” nella persona di Draghi e fanno capire che ci possono essere spazi enormi mai pensati e mai discussi perché ( noi sappiamo) mai voluti .In questo panorama chi nascondeva d’ esser piccolo e senza idee si è trovato come un attore buttato sul palcoscenico senza preparazione che balbetta. Un “cuor di leone” quale Zingaretti non poteva fare altro che ciò che ha fatto, ma sarebbe stato difficile per chiunque.Tutto questo non fa che riproporre l’ eterna

ETERNA DOMANDA :” PERCHÉ LE RIFORME NON SAREBBERO DI SINISTRA? “Pur di non farle si procede all’ autodistruzione. Fatti loro.

ETERNA DOMANDA :" PERCHÉ LE RIFORME NON SAREBBERO DI SINISTRA? "Pur di non farle si procede all' autodistruzione. Fatti loro.

