Una fronda a Draghi ci vuole, per aiutarlo a non soffocare nell’ovatta.L’adulazione sciocca non serve. Fare i gigioni delle élite, che palle.

Alla lunga, un po’ di humour sarà l’ingrediente necessario per la minestra Draghi (collegatevi a Twitter, è uno spettacolo). Essere ruffiani è un’arte settecentesca, bisogna saperci fare.Come si fa a fare un po’ di fronda a Draghi? Non quella del cardinale di Retz, ché si trattava in realtà di guerra civile contro il Re di Francia, no, quella longanesiana, piraterie non cattive in costanza di regime. In effetti il regime c’è, è l’unità nazionale addirittura, è un piano performante di trasformazione del paese in Europa con un orizzonte di sei anni, dico di sei anni, è nel fatto indubitabile che l’unica alternativa credibile a Draghi è la sua incoronazione come re repubblicano.

PS: Abolire il Cashback.Con un milione di poveri in più è un ingiusto spreco spendere 5 miliardi (cinque volte il Rem) per un bonus così regressivo. Eliminando il cashback da giugno, il governo Draghi risparmierebbe 3 miliardi da impiegare nel contrasto alla povertà o per la riforma fiscale.Siccome le dichiarazioni di Mario Draghi sono rare, per interpretare la linea politica del suo governo non si può fare altro che partire dal suo discorso programmatico. In Senato, il presidente del Consiglio ha ricordato un elemento spesso dimenticato dalla classe politica: “Le risorse sono sempre scarse” e pertanto, quando si aumenta il debito pubblico, è necessario “spendere e investire al meglio”. Alla luce di queste parole, forse bisogna riconsiderare il Cashback. In quel passaggio, l’attenzione di Draghi era rivolta ai giovani e alle future generazioni su cui ricadrà l’onere di un debito impiegato in maniera poco produttiva, magari per ragioni di consenso a breve termine. Ma, nel caso del Cashback, è una preoccupazione che dovrebbe riguardare anche chi ora sta pagando le conseguenze più dure dell’emergenza in una fase in cui, appunto, le risorse sono sempre più scarse.

L’adulazione sciocca non serve. Fare i gigioni delle élite, che palle. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo