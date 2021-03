Bravo Matteo è ora di annientare questa gente che sono tutto tranne che giornalisti AVANTI COLPO SU COLPO SENZA LASCIARE PASSARE NEANCHE UNA VIRGOLA, Ma un po’ di vergogna non la conoscono questi signori? Ma anche un poco di onestà intellettuale c’è l’anno? Hanno solo fiele e veleno ! PERCHÉ NON SI FA NIENTE PER QUESTI ,DA CHI SONO PROTETTI ,CIOÈ SOLO ITALIA VIVA SE NE ACCORGE DI QUESTE SOPRAFFAZIONI .FORZA MATTEO RENZI TI SIAMO VICINI .

Renzi fa causa alla Stampa per articolo su “missione a Dubai” Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di adire in giudizio in sede civile i giornalisti Massimo Giannini e Niccolò Carratelli per l’articolo pubblicato da La Stampa dal titolo ‘Mistero sulla missione a Dubai’. Lo rende noto l’ufficio stampa del senatore Renzi, senza precisare nel comunicato le motivazioni dell’iniziativa legale contro il quotidiano. L’articolo riferisce di un viaggio del leader di Iv negli Emirati (che sarebbe iniziato sabato 6 marzo) citando fra le altre cose presunti rapporti finanziari degli anni passati fra soggetti economici con base negli Emirati e la Fondazione Open, in passato animata da amici e sostenitori dell’ex presidente del Consiglio.

Non potendo contendere sulle idee cercano di contrastarlo con la diffamazione. Ma non tutti abboccano e alla fine sarà un boomerang per questa schiera di giornalai che, caso strano, hanno matrice “sinistra”! Q uello che fanno non è giornalismo e diffamazione e basta, e sempre contro la solita persona. Tutto il resto svanisce scrive mai lo str..della Philips Morris? Del suocero di Conte? Dei due milioni e mezzo piovuti come aiuto del governo sul fatto Quotidiano? eccecc. No, il grande giornalista di merda pensa solo a Renzi, continua la sua passione per la Ditta recrudescenza del vecchio padrone De Benedetti.

Ma Giannini perche tutta questa cattiveria???essere giornalisti e tutta un’altra cosa rifetta. Perché anche lei si e unito con i difamatori? Ora anche basta, ha fatto benissimo Renzi a denunciarli, sono fatti gravi e avrebbero pure rotto le palle.Non basta più svuotargli il portafoglio , se è vero che ne uccide più la lingua che la spada , meritano il carcere. Falsi, sciagurati impostori. Matteo , resisti, non sei solo ora e sempre .C’è in atto da anni una congiura contro Matteo Renzi, lo vogliono fuori dalla politica, perché lui é un grande politico, fa paura a tutti, anche se ha come dicono il 2%. Allora cosa temono?? Le sue idee progressiste, il suo fare deciso, la politica Italiana non vuole fare salti du qualità, ma tutri deve rimanere alle poltrone.Bravo Matteo, avanti con le denunce, un giorno la finiranno.NOI SIAMO CON TE, E NON SIANO IN POCHI,ANCHE SE I SONDAGGI FATLOCCHI,FATTI SEMPRE DAI SOLIRI GIORNALAI,CHE TI VOGLIONO FAR CREDERE CHE SIAMO DA PREFISSO TELEFONICO. VI ACCORGERETE ALLA PROSSIME ELEZZIONI.

Renzi fa causa alla Stampa per articolo su “missione a Dubai” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo