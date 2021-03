Renzi: “Rifarei tutto, ora ogni cosa sta cambiando”

Bossoli, cordoni sanitari, fango sui social: nulla di nuovo sotto il sole, si direbbe. Ma si sappia che se il prezzo da pagare per aver fatto le scelte che ho fatto è ricevere questi avvertimenti, non mi spavento: rifarei tutto. Penso che per l’Italia e per i nostri figli sia meglio avere alla guida Draghi e non Conte. E non mi vergogno di combattere per le mie idee, per le mie scelte, per i miei pensieri. #MatteoRenzi #ItaliaViva

Nella consueta newsletter il leader di Italia viva attacca Nello Rossi, direttore della rivista di Magistratura Democratica: “Gravissimo, dice che attorno a me va creato un cordone sanitario”

Non si pente di nulla, rifarebbe tutto e a dargli ragione sarebbero i grandi cambiamenti del governo Draghi. E’ un Matteo Renzi battagliero quello che parla nella consueta newsletter aprendo un ventaglio enciclopedico di argomenti, dai bossoli ricevuti fino alle affermazioni del magistrato Rossi per finire alla crisi del Pd. E ancora Sanremo e il Papa. Su tutti il grande cambiamento: “Fino a una settimana fa in tanti dicevano: ma che cosa cambia con Draghi al Governo? E invece sul Recovery plan, sulla gestione dell’intelligence, sui vaccini tutto sta cambiando”.

La magistratura

“Aumentano varie forme di minacce. Ma più che la busta con i bossoli ricevuta in Senato (grazie a tutti per le parole di affetto e amicizia), mi stupiscono le frasi di personalità del mondo della magistratura. Nello Rossi, direttore della rivista della corrente Magistratura Democratica, scrive che intorno a me ‘va creato un cordone sanitario’. A me sembra una frase di enorme gravità detta da un giudice su una testata che è la rivista ufficiale dei giudici di Magistratura Democratica e della quale è il direttore”.

Il Pd

E sul Pd avverte. “Non mi interessa commentare ciò che sta avvenendo nel Pd. Era normale che dopo il fallimento della strategia ‘O Conte o morte’ qualcosa potesse accadere. L’asse con i cinque stelle sembra oggi inossidabile al punto da permettere a Beppe Grillo la provocazione della candidatura alla guida del Pd. I problemi del Pd lasciamoli al Pd”.

La lezione di Sanremo

“Ci sono due grandi insegnamenti da questo Sanremo: gli show a porte chiuse e senza pubblico non sono show. Perché lo spettacolo è fatto per la gente. Le poltrone senza persone sono pura aridità. Il secondo insegnamento: solo due grandi professionisti dello spettacolo come Amadeus e Fiorello potevano comunque fare una impresa di questo genere. I primi a criticare sono spesso gli stessi che lo scorso anno erano i primi a adulare: triste ma fisiologico nel mondo roso dall’invidia. Io invece voglio dire adesso grazie a chi ha avuto il coraggio di provare a portare sul palco temi veri, dal coronavirus al ruolo delle donne, dalla disabilità all’importanza di riaprire i teatri”.

Papa Francesco

Renzi ringrazia il Papa. “Il viaggio in Iraq è un fatto storico, la prima volta di un Pontefice nei luoghi di Abramo. Per i credenti un’emozione straordinaria pensando al valore simbolico di questi luoghi. Ma è un viaggio rilevante anche sotto il profilo della geopolitica. Nel giugno 2014 la catastrofe dell’esercito iracheno consegnò agli estremisti del sedicente Stato Islamico una vittoria schiacciante e la presa – tra gli altri – di Mosul. Sembrava la vittoria definitiva degli estremisti. Poi la resistenza e la vittoria delle forze anti Daesh. In questo senso, per me, assume particolare valore la tappa di domani a Erbil. E non solo perché in quel 2014 a Erbil ho lasciato il cuore, ma perché riconoscere il ruolo decisivo dei curdi in quella sfida per la salvezza è un gesto di grande valore e importanza”.

PS: In Italia c’è il diritto di critica, di pronunciarsi su qualunque questione, ma il magistrato Nello Rossi più che pronunciarsi, ha minacciato il senatore Renzi ed esortati gli altri suoi colleghi a “cercare” tra le pieghe delle leggi un pretesto per mandargli un avviso di garanzia, giusto per fare ammuina e creargli il “cordone sanitario” intorno…Roba da aprire un fascicolo dal CSM su questo magistrato, e i media e gli altri politici tacciono!

PD: THE END Cronaca di un FALLIMENTO Trama: Zingaretti nel 2019 avrebbe voluto andare al voto…Poi, rendendosi conto di sconfitta certa in caso di elezioni, ha accettato di buon grado di mettere in piedi la squinternata, inconcludente e litigiosa compagine sgovernante giallorossa + minutaglia varia.

Patatràc! Crollata inesorabilmente in un cumulo di macerie. Era ovvio e INEVITABILE! D’accordo su NULLA.Programma di Governo INESISTENTE. Assieme ESCLUSIVAMENTE, in un abbraccio letale, con l’UNICO e VERO obiettivo di conservare la POLTRONA. Incollati col Vinavil, disposti a tutto pur di stare lì. Ridotti a strisciare per terra come luridi vermi mendicando il voto di fiducia a chiunque e a qualsiasi costo. Ad un livello più infimo difficile poter andare. Il PD è arrivato a PRESTARE un parlamentare per rendere possibile la costituzione del gruppo dei “responsabili”. ADDIRITTURA! Fallito il poco edificante mercato delle poltrone, oramai disperati, erano passati da “mai più con Renzi” a “nessun veto a Renzi”. Intanto avevano lanciato l’hastag “Avanti con Conte”. “O Governo Conte o elezioni”, dicevano. Alla fine = Conte SCARICATO inesorabilmente! Il nuovo motto di Zingaretti = “Avanti con Draghi”.Di Berlusconi ne dicevano di ogni. Adesso si ritrovano pure alleati con tanto di sottosegretari alla giustizia e all’editoria! Intanto le lotte di potere intestine, nel PD imperversano.I colpi bassi e le imboscate sono all’ordine del giorno. Lo stesso Zingaretti è arrivato ad affermare di VERGOGNARSI di un partito che in tempo di pandemia pensa SOLO alle POLTRONE! Dicendo anche: “qui funziona SOLO il FRATRICIDIO”! Coperto di VERGOGNA ha mollato la segreteria. Evidentemente a furia di strisciare per terra, oramai, ha fatto un profondo solco.THE END CALA IL SIPARIO. Zingaretti, Bettini, Orlando, Franceschini, Boccia hanno fatto una catastrofe epocale.

ORA: Checché se ne dica Renzi resta il miglior politico che l’Italia abbia avuto negli ultimi trenta anni, è forse l’unico politico che provato a cambiare a rinnovare l’Italia e il suo sistema politico istituzionale bloccato e incancrenito da troppo tempo da veti incrociati divisioni delegittimazioni reciproche. Come ebbe a dire un vecchio politico (Casini) “il PD ha bisogno come il pane di Renzi” ma la dirigenza del PD per ipocrisia ed egoismi personali non è stato in grado di riconoscerlo, ed ora è venuto a galla tutto il vuoto e la mancanza di visione futura di cui il PD è pieno zeppo.

