Guerra delle correnti, anzi più “cordate” che correnti. Le correnti presuppongono idee diverse, le cordate solo persone avvinghiate tra loro per non sparire dalla politica. IlPD deve essere rifondato

Zingaretti dalla D’Urso: “Le mie dimissioni sono irrevocabili” Il segretario in uscita del Pd si toglie qualche sassolino: “Il populismo si combatte con la politica, non con la puzza sotto il naso”

Una qualsiasi persona accorta non lava i panni sporchi, veri o presunti che siano, al pubblico, ma al chiuso, dentro casa, privatamente. Altrimenti, possono diventare, in un paese dal chiacchiericcio facile come l’Italia, oggetto di pubblico lubidrio. Ma poi un segretario non può parlare di guerra delle correnti per il potere in una lotta fratricida. Sono affermazioni molto gravi che possono avere serie ripercussioni sull’immagine e la tenuta stessa del partito.

Ma Zingaretti che cosa ha da dire? Si è mai visto un segretario di partito che si è sottomesso al partito alleato-concorrente, ha inghiottito le storture politiche da questo imposto (taglio dei parlamentari senza altre riforme, costituzionali e di legge elettorale, per esempio), e alla fine ne elogiava anche il capo (il Conte)?

Ma a Zingaretti non viene in mente di ripassarsi quello che ha detto da 2 anni a questa parte? Glielo dico io: tutto e il contrario di tutto. Zingaretti ha dato il suo importante contributo a ridurre il PD nello stato attuale, ma non gli viene neppure in mente di farsi qualche critica. La pasta è questa, sotto gli occhi di tutti.

Quindi secondo te ZINGA dopo la serie ”Renziful”, i quadri del PD vedo rinnovano stagione dopo stagione, il PD aveva una immagine da salvare ? Dopo che TE segretario avevi scelto Conte come novello federatore dei riformisti ed i rappresentanti dei cinquestelle, non i loro elettori si badi bene, soggetti da tenere in considerazione ? BO CONFUSIONE TOTALE. Patetico. Grillizzato. Ha quasi distrutto il PD, che peraltro era assai distruggibile. Chi rompe paga e i cocci saranno k…. di chi subentra. O Era un compito quasi impossibile, e zinga ha risposto forse con l’unica possibilità che riteneva di avere: fare niente. Poi però si è accorto che in un pollaio pieno di galletti, anche fare niente disturba. Il declino del Piddi i pare inevitabile. Questa propensione a mangiarsi i segretari alla fine porta al cimitero.

E ORA NEI MOMENTI MINIMI CHE IL CERVELLO LI FUNZIONA ! Zingaretti ,adesso si accorge quello che ha dovuto subire anche renzi ,solo che renzi si è dimesso due volte senza fare tante storie ,vedi caro zinga hai sbagliato a unirti anima e corpo con i 5s ,credevi di recuperare gli elettori che erano trasbordati nei 5s ,ma sei stato ingenuo e adesso è inutile piangere sul latte versato ,fai mea culpa ,sei una brava persona ,ma non hai carisma e x fare politica ci vogliono ci vogliono idee non solo per oggi ma anche x il futuro ,purtroppo solo renzi è l’unico che né capisce ,tutti voi altri del pd messi assieme non valete niente ,perché finché c’è d’alema che comanda che tira le fila per il pd non c’è speranza .amen.

Guerra delle correnti, anzi più “cordate” che correnti. Le correnti presuppongono idee diverse, le cordate solo persone avvinghiate tra loro per non sparire dalla politica. IlPD deve essere rifondato ultima modifica: da

