Il leghista Bonomi alza la voce, licenziare ed assumere, ma soprattutto licenziare. Traduzione….serve licenziare chi prende uno stipendio per assumere qualche schiavo tirocinante.Su Alitalia pero’ ha ragione. Per BONOMI le priorità degli italiani sono quelle da lui elencate: essere licenziati e foraggiare gli imprenditori privati, che in cambio di tariffe da rapina ti offrono l’emozionante opportunità di volare giù da un ponte privo di manutenzione. Interessante il ragionamento, serve licenziare perché ci son troppi poveri per poter assumere. Com’è umano Lei. Tradotto. Vogliono licenziare adesso che non si può lavorare a tempo pieno, così potranno far credere alle persone che non c’è lavoro e che quindi accettare un lavoro con una paga misera è un privilegio. Questa nazione è fallita nel momento in cui ha iniziato ad uccidere le PMI a favore della grande Industria, regalando incentivi e i soldi delle tasse pagate dalle PMI, ai grandi prenditori di turno e soffocando dall’altra parte la vera libera iniziativa privata. Questo paese non è mai stato capitalista. Questo paese ha un regime economico di tipo feudatario.Credo che gli industriali che in questi anni hanno ottenuto tutto da un politica debole, abbiamo bisogno di una regolata e di un ridimensionamento delle loro pretese.Va bene la politica, ma nemmeno i sindacati e gli stessi lavoratori si sono dimostrati granché resistenti. Negli anni ’70 uno come Bonomi avrebbe fatto ben più attenzione a contenere la sua arroganza.Questo è fuori: licenzia per assumere? Ahhhhh ahhhh, voglio vedere la destra cafona e sovranista che cosa dirà

“Si deve poter licenziare e assumere. Draghi ci convochi subito” Carlo Bonomi, presidente di Confindustria: “Quella dell’occupazione è una vera tragedia a cui bisogna fare fronte subito”

“Basta perdere altro tempo sul lavoro. Basta con le proroghe, i rinvii, i tentennamenti, perché con 5,6 milioni di persone in povertà assoluta, un milione in più in un anno, quella dell’occupazione più che una emergenza è una vera tragedia a cui bisogna fare fronte subito”. E’ l’appello lanciato da Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in un’intervista al ‘Messaggero’.

“E’ il momento di affrontare i veri problemi del Paese. Per questo, in vista del varo del decreto che si occuperà di ristori e licenziamenti, chiediamo un cambio di metodo urgente sul tema lavoro. Il governo – dice quindi Bonomi – deve convocare subito tutte le parti sociali, imprese e sindacati insieme. Con l’obiettivo di chiarire in due settimane al massimo, di confronto continuato, come adottare un ammortizzatore universale e politiche attive del lavoro basate su formazione e occupabilità. Non bisogna più perdere tempo, questa è la riforma del lavoro che va messa nel Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa da presentare tra 7 settimane. Ma va definita adesso, non tra mesi, perché i tempi per attuarla non devono andare oltre il primo anno di Pnrr”. E ancora: “Chiediamo tempi rapidissimi per le proposte sul lavoro. Il blocco dei licenziamenti si sta trasformando anche in un blocco delle assunzioni. Da luglio, lo ricordo, abbiamo chiesto una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, per superare la logica del blocco, visto che siamo di fatto l’unico Paese in Europa in cui questo accade”, aggiunge il leader degli industriali.

Su Alitalia, Bonomi fa notare che “per salvare la compagnia di bandiera

abbiamo speso 8 miliardi in 5 anni, la Nasa è andata con meno di 3 miliardi su Marte. Detto questo prendo atto con soddisfazione che il governo ha detto che non vuole spendere altri soldi dei contribuenti. Mi auguro poi che con le elezioni in autunno a Roma nessuno voglia puntare su un dividendo elettorale su questo tema. Va bene, lo voglio sottolineare, il confronto con Bruxelles che spero porti frutti”.

Su Autostrade, invece, “la statalizzazione è un tema che ci preoccupa. La gestione pubblica, come tutti sanno, non ha dato grandi risultati. Non vanno fatte operazioni fuori dalle regole di mercato. Una posizione chiara la nostra. E spero che con Draghi premier finisca la politica degli annunci, concentrando l’attenzione su quello che serve davvero al Paese, alle priorità degli italiani”.

Questo è fuori: licenzia per assumere? Ahhhhh ahhhh, voglio vedere la destra cafona e sovranista che cosa dirà ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo