RENZI QUERELA MASSIMO GIANNINI E “LA STAMPA” PER L’ARTICOLO DAL TITOLO “MISTERO SULLA MISSIONE A DUBAI” – L’ARTICOLO, RITENUTO DIFFAMATORIO DALL’EX PREMIER, RIFERISCE DI UN PRESUNTO VIAGGIO DEL LEADER DI “ITALIA VIVA” NEGLI EMIRATI CITANDO PRESUNTI RAPPORTI FINANZIARI…

Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di adire in giudizio in sede civile i giornalisti Massimo Giannini e Niccolò Carratelli per l’articolo pubblicato da La Stampa dal titolo ‘Mistero sulla missione a Dubai’. Lo rende noto l’ufficio stampa del senatore Renzi, senza precisare nel comunicato le motivazioni dell’iniziativa legale contro il quotidiano.L’articolo riferisce di un viaggio del leader di Iv negli Emirati (che sarebbe iniziato sabato 6 marzo) citando fra le altre cose presunti rapporti finanziari degli anni passati fra soggetti economici con base negli Emirati e la Fondazione Open, in passato animata da amici e sostenitori dell’ex presidente del Consiglio.

