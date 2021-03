Riforme, non mimose: L’8 marzo sia un giorno per ricordare che molta strada deve ancora essere percorsa.

L’8 marzo sia un giorno per ricordare che molta strada deve ancora essere percorsa. Draghi non perda l’opportunità.

La Giornata internazionale dei diritti della donna ricorre l′8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto nel mondo.

Il Global Gender Gap Report 2020 del World Economic Forum colloca l’Italia al 76° posto tra i 153 Paesi analizzati, con un punteggio di 7 su 10. Se nel nostro Paese una sostanziale parità uomo-donna si riscontra nei settori dell’istruzione e dell’aspettativa di vita, le disparità maggiori sono presenti nel campo economico, dove il punteggio non arriva a 6, e politico, in cui scende addirittura 2,7.

In materia economica, si riscontra un esiguo numero di donne che ricopre il ruolo di manager o altri ruoli apicali aziendali. Parimenti, si rileva un alto “gender pay gap”, ossia una differenza non giustificata di retribuzione uomo-donna a parità di ore e mansioni lavorative. In campo politico, se il numero di donne in Parlamento è aumentato negli ultimi anni, sono ancora molto poche le donne che rivestono ruoli chiave nell’esecutivo e nessuna donna ha mai rivestito la carica di Presidente del Consiglio o della Repubblica nella storia italiana.

Ora che l’Italia, anche grazie al Recovery Plan, vuole ridisegnare il paradigma del proprio modello di sviluppo, la parità di genere deve essere posta al centro dell’azione di governo.

In Parlamento giacciono da tempo dei progetti di legge finalizzati a una riduzione delle discriminazioni uomo-donna che non possono più rimanere chiusi nel cassetto. In particolare, la proposta di legge n. 615 contro il “gender pay gap” adottata all’unanimità dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati il 4 novembre 2020, in un testo base unificato, dopo un anno di lavori parlamentari, non è stata ancora calendarizzata in Aula.

Si tratta di una proposta di legge che prevede, tra le varie misure, una premialità, in termini contributivi, alle imprese con almeno 50 dipendenti che assicurino il rispetto delle pari opportunità di lavoro nella propria azienda. Inoltre, viene esteso l’obbligo di equilibrio di genere (già presente nei consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati) anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate.

L’introduzione di queste misure potrebbe rappresentare un passo importante verso la realizzazione di un’effettiva parità di genere, anche se da solo non è sufficiente. Gravi carenze permangono, per esempio, nel campo della conciliazione dei tempi vita-lavoro, per il quale sarebbe necessario incentivare la creazione di asili nido aziendali, riformare l’istituto del congedo parentale e consentire una maggiore flessibilità ai genitori nella definizione dell’orario di lavoro nel corso della propria carriera.

Riforme, non mimose. L’8 marzo sia un giorno per ricordare che molta strada deve ancora essere percorsa. Il governo Draghi non perda l’opportunità di realizzare un nuovo passo in avanti.

Riforme, non mimose: L'8 marzo sia un giorno per ricordare che molta strada deve ancora essere percorsa.

