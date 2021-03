M5S disintegrato PD senza idee, nemmeno su chi eleggere come segretario. Per questo attaccano renzi, è perchè sono deboli.

“Renzi è quello che con il suo Governo ha tenuto aperto i porti e accolto tutti i naufraghi ed è quello che è andato a raccogliere i corpi dei migranti sul fondo del mare.

Renzi non è quel cinico politico che i giornali de sinistra stanno dipingendo sul caso Arabia Saudita.

In molti osservatori si chiedono il perchè della granitica compattezza dei militanti di Italia Viva.

I soliti rosiconi parlano di setta” ma la verità sta nel tessuto valoriale e nelle scelte simboliche che fanno di Renzi un leader forte con grandi connotazioni emotional.”

ITALIA VIVA è una comunità di persone libere , chi entra è il benvenuto. Chi se ne vuole andare auguriamo loro buona fortuna.Non uno ha lasciato I. V. Chi entra ITALIA VIVA non può andare altrove perché lì c’è rispetto, gioia, entusiasmo, uguaglianza, serenità, nessuna prevaricazione etc.etc.

E siamo quelli che seguiamo un leader per le sue idee non per la sua simpatia. Diffidiamo da tutta l’ informazione cinica e strumentalizzatrice solo per poterlo in tutti i modi infangare. IO non ci casco avanti con Matteo Renzi e Italia Viva unica e vera politica di oggi ragazzi diffidate dalle imitazioni.

Avanti, senza paura. Per il bene dell’Italia ridotta in braghe di tela dai professionisti degli intrighi e del malaffare. Il Rosso che prende il “colore” del livore.Bisogna essere molto intelligenti per giudicare RENZI ma soprattutto molto aggiornati perché Lui è avanti agli eventi di almeno 1 anno.

Qualcuno incomincia ad aver paura di Italia viva un partito che fa politica vera quella che conta è che ogni giorno gli iscritti so sempre di più molti giovani che voteranno per la prima volta saranno per Italia viva , gli avversari lo sanno bene che Italia viva è un partito in rapida crescita e compatto

