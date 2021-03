CARI DISTRATTI E O BOCCALONI!

Al mio Paese si dice, “chi piscia chiaro va in culo al medico”. Siccome RENZI dichiara tutti gli introiti sulla sua DENUNCIA DEI REDDITI, e paga oltre 500.000/00 euro ogni anno, ha tutto il sacrosanto diritto di essere rispettato.

CARI DISTRATTI

Inutile sperare che i vari giornalisti pregiudicati la smettano di prendere in giro i loro lettori a boccaperta.

Li pagano profumatamente per questo e li coprono pure delle centinaia di migliaia di euro che sono condannati a pagare per le loro diffamazioni continue. Non lo dice Renzi, ma i giudici, che apprezzano molto quando si occupano dei loro avversari, ma molto meno quando li condannano.

Forse qualche cosa si può fare, invece, per i “boccaperta”. Per esempio informare meglio gli indignati selettivi. Quelli che si sono stracciati le vesti, ad esempio, per la consulenza McKinsey, sostenendo che Draghi fa come Conte, quindi la caduta dell’ex PdC sarebbe stato solo un complotto ordito dai poteri forti.

La differenza c’è, ed è grande. Vale la pena spiegarla, anche se molti di loro non vorranno capirla, preferendo restare ad aspettare la solita imbeccata, a boccaperta appunto.

Tranquilli, né McKinsey, né nessuna altra società di consulenza, sta scrivendo il PNRR. L’oggetto del lavoro che gli è stato richiesto è spiegato bene in un articolo che ho condiviso stamattina e che trovate più giù.

Invece Conte aveva proprio appaltato la scrittura del PRNN alle società di consulenza. Pricewaterhous&Cooper aveva un contratto con Cassa Depositi e Prestiti per occuparsi dei contenuti del PNRR; Oliver Wyman ha scritto il piano di Alitalia; Boston Consulting quello di Ilva. Tra Conte 1 e 2 ci sono costati oltre 8 milioni di euro.

Ovviamente Conte andava bene perchè aveva fatto tutto all’insaputa di governo e Parlamento, ma questo è un dettaglio. Soprattutto tenendo all’oscuro i poveri Boccia e Provenzano, che oggi chiacchierano a vacante.

Per non parlare di Fratoianni e Fassina che, non avendo di meglio da fare in questo momento di “stanca”, ci hanno pure scritto un par de interrogazioni urgenti.

Dimenticavo di ricordare ai boccaperta, in questa epoca di indignazioni internazionali a senso unico, che il Vate della sinistra D’Alema, il riferimento politico delle nuove strategie unitarie PDM5SLeU, attualmente presiede l’Advisory Board di Ernst&Joung, forse la più potente multinazionale americana del settore. Vi dice niente?

Sì, Ernst&Joung, è proprio quella del famoso documento riservato sull’Italia che, qualche anno fa, definiva la Costituzione italiana troppo democratica, da modificare in senso più restrittivo.

D’Alema, allora, non c’entrava niente con quel documento, ma non risulta che oggi, al vertice di quella multinazionale, le strategie geopolitiche-commerciali siano cambiate.

Ma che ci volete fare, infondo D’Alema è solo un ex senatore trombato, non ha alcuna influenza nella politica italiana, né rappresentanza, specie nella “sinistra distratta”. Sta sempre in mezzo per caso.

