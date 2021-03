Ed oggi mi tocca ancora discutere con la gente che continua a dire che il covid è solo una semplice influenza e che mi prende per pazzo quando dico di rispettare le distanze.Nemmeno di fronte a tanta sofferenza riuscite a non essere polemici ? Che ci crediate o no … È il momento di tacere ! Fosse solo una semplice influenza abbiate rispetto per chi ha sofferto e soffre ancora .Ditelo a quei pezzi di merda che dicono che le mascherine fanno male, che i vaccini sono una creatura del diavolo, che è tutta una dittatura sanitaria. Maledetti.

Che tristezza e pensare che sono morti senza un ultimo saluto è straziante, sono morti da soli. La gente che minimizza mi fa arrabbiare, come fate a dire che è una semplice influenza con questi numeri. Vi auguro di non perdere mai un parente perché è veramente un dolore atroce. Meditate gente.

Abbiamo superato i 100.000 morti di Covid. L’8 marzo 2021 le vittime della pandemia in Italia sono arrivate a 100.103. Adriano Trevisan è stato il primo, era il 21 febbraio 2020, e da allora il conteggio delle vite perse non si è mai fermato. In estate sembrava finita ma poi i numeri sono tornati a crescere. E oggi siamo nella terza ondata. E in questo giorno è il momento di fermarsi in segno di rispetto per il dolore, i lutti e le lacerazioni che colpiscono così tanti fra noi.

Il Covid-19 è un nemico invisibile che ci ha colpito a sorpresa, è entrato nei nostri corpi, nelle nostre vite, ed ha portato morte e devastazione come mai avvenuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Ogni vittima ha un nome, ha lasciato una vita con affetti, speranze, sogni. Il nostro giornale di oggi è avvolto da volti e storie di alcune di loro. Sono i nostri parenti ed amici, i nostri vicini di casa e colleghi di lavoro, le persone che incontriamo uscendo di casa, salendo sull’autobus, andando a scuola.

Ogni volto, ogni caduto nella guerra al virus è un tassello del nostro Paese: hanno nomi, origini, fedi, generi e colori diversi ma in comune c’è l’appartenenza ad una comunità nazionale che ha il dovere di ricordarli per le generazioni a venire.

Perché erano come noi, perché potevamo essere al loro posto, perché ciò ci aiuterà a proteggerci da nuove minacce collettive e perché ciò consentirà di ricostruire ciò che è stato distrutto. Guardando avanti, nel loro ricordo. Perché la vita prevale sempre sulla morte se la memoria del dolore cementa la nostra identità.

L’editoriale del direttore Maurizio Molinari (@maumol1964) e tutte le informazioni e i dati sulla pandemia su Repubblica

