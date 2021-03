IL GOVERNO DRAGHI E IL RECOVERY PLAN: ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO.Ditelo a Travaglio ed ai suoi seguaci.

Per quanto riguarda McKinsey, ha un ruolo di supporto, per rendere la presentazione dei progetti conforme alle richieste della UE, non di elaborazione e di scelta!!! I tempi ristretti a disposizione rendono necessario l”utilizzo di competenze specifiche. Precisazione importante per chi non “conosce” e per chi non vuole capire!

IL GOVERNO DRAGHI E IL RECOVERY PLAN: ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO.

Sessanta giorni per riscrivere il RECOVERY Plan; entro la fine di aprile il documento dovrà arrivare a Bruxelles.

Questi giorni servono anche per recuperare il tempo perduto con inutili Task Force e Stati Generali.

E pensare che già l’anno scorso Vittorio Colao fu chiamato dall’ex Premier Conte a Capo della Task Force per la ripartenza del nostro Paese.

Si trattava di una Task Force di alto livello, con giuristi, economisti ed esperti chiamati a studiare le ricette per uscire dalla crisi determinata dall’emergenza COVID.

Il Team, guidato da Vittorio Colao aveva il compito di modificare le logiche dell’organizzazione del lavoro e di ripensare ad alcuni nuovi modelli organizzativi di vita economica e sociale.

Dal lavoro di questa Task Force venne fuori un mega-piano che però non trovò accoglienza da parte di Conte, anzi fu accantonato.

Era un piano con 120 proposte, un vero e proprio richiamo alla realtà che poteva essere utilizzato come base per il RECOVERY Plan.

Insomma un’ altra Italia.

Invece di utilizzare il lavoro del Team Colao, il Premier Conte convocò gli Stati Generali a Villa Pamphili per una Kermesse, dove si presentò senza un documento ufficiale e dove vennero discusse cose dette e ridette.

Ora, il nuovo Governo, non solo deve fronteggiare la pandemia da coronavirus con una più efficiente campagna vaccinale, ma deve provvedere a riscrivere il RECOVERY Plan.

Infatti il precedente Pnrr, RECOVERY Plan, quello redatto da Conte, è tutto da rifare.

La bozza di Conte è stata bocciata dalle authority.

Una bocciatura su tutta la linea: dalle Commissioni Parlamentari, dalla Corte dei Conti e da Bankitalia.

Tra le altre cose la bozza mancava di misure di controllo e audit, oltre che di chiarezza sugli effetti su debito e deficit pubblico.

Ora, dopo tutto questo bailame, stiamo assistendo alla protesta, alquanto inopportuna, del Ministro del Lavoro Orlando seguita da quella dell’ex Ministro Provenzano, contro il Ministro dell’economia Daniele Franco.

Il Ministro Franco è accusato perché reo di aver chiesto una consulenza ad una società americana ” Mckinsey” avente per oggetto la valutazione dell’impatto di alcuni progetti del RECOVERY.

In merito c’è da dire che Mckinsey è anche coinvolta in altri Paesi europei con lo stesso compito di valutazione dell’impatto di alcuni progetti; per cui è nella logica delle cose che, visto l’urgenza, il MEF possa avvalersi di consulenza esterna già consolidata.

Ciò, ovviamente, non significa delegare le decisioni di indirizzo che devono restare in capo alla politica, così come già precisato dal MEF.

Il Governo avrebbe optato per questa soluzione visti i tempi strettissimi a disposizione per la presentazione del Piano.

La collaborazione sarà esclusivamente tecnica, la Governance Pnrr è in capo al Ministero e alle Amministrazioni competenti.

La stranezza di tutto ciò è che, dopo l’immobilismo del precedente Governo, alcuni rappresentanti, ex Ministri del Governo Conte – Orlando e Provenzano, hanno pure l’impertineza di obiettare ciò che gli altri, con affanno, stanno cercando di attuare per recuperare il tempo perso.

Buon lavoro Presidente Draghi.

IL GOVERNO DRAGHI E IL RECOVERY PLAN: ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO.Ditelo a Travaglio ed ai suoi seguaci. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo