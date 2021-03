L’AVVENTURISMO PLACIDO DELL’EQUILIBRISTA. POI Cè: LA TOPPA CHE E’ PEGGIORE DEL BUCO.

L’AVVENTURISMO PLACIDO DELL’EQUILIBRISTA.

Il gran rifiuto di Zingaretti non è un gesto da leader di un partito con grandi idee per la ripresa del paese, ma la risposta umorale di chi si scopre inadeguato a risolvere i problemi, che pure ha suscitato coi suoi errori politici, e scappa dalla scena del delitto sbattendo la porta.

Per lui e quelli come lui, la colpa è sempre di qualcun altro che avrebbe sbagliato di più e in modo peggiore. Mai una riflessione vera sulla realtà dei fatti accaduti da anni fuori e dentro il PD, solo retorica, verità di comodo, doppi e tripli binari, correntismo esasperato, da separati in casa, equilibri mascherati da unità.

Cinismo da iperrealismo politico, iniettato in piccole dosi quotidiane nel corpo del partito, reso ormai irriconoscibile dalla sua cura e ora accusato di irriconoscenza.

E’ ininfluente, oggi, capire se le sue dimissioni siano vere o una mossa, della quaglia più che di un cavallo, per ridurre al silenzio i suoi avversari interni. Vedremo domani se prevarrà il male oscuro di un animo provato dall’inadeguatezza del compito o il cinismo rilanciato sotto altre forme.

Ma è chiaro, oggi, che il tempo, il modo e le parole scelte confermano che quello che resta del PD non è più, per chi ancora ci credeva, la casa dell’unità dei riformisti democratici, popolari, socialdemocratici e liberali che solo per breve tempo apparve essere a quasi la metà degli italiani.

Gli stessi che quella casa hanno voluto distruggere oggi hanno compiuto l’opera, nell’unico modo che conoscono, massacrandosi a vicenda.

L’immagine plastica di quello che lasciano sta nella foto che pubblico, la fine della democrazia trasformata in un bivacco, tra il ritratto di Berlinguer e una scarpa tolta. E tra le due cose uno che ride. Che squallore.

Quella tenda è piccola e piantata nel posto sbagliato per contenere la domanda di riformismo che c’è nella parte migliore del paese e indirizzarla nel modo giusto. In fretta per arrivare all’appuntamento con la ripresa.

C’è da ricomporre in modo nuovo quello che il terremoto politico ha scomposto: i riformisti coi riformisti, i populisti coi populisti.