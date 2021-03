Una tale Marta Fana, una intellettuale che sembra avere un certo seguito nella sinistra instabile, chiede retoricamente ai suoi fan su fb “Quanto schifo può fare un governo che esternalizza la scrittura delle linee programmatiche e di spesa del più grande intervento di spesa che abbiamo mai visto? Assai.”.

Considerando la comunicazione del governo, che pubblico, che spiega in modo chiaro non esserci alcuna esternalizzazione del genere, consiglierei a quella signora di rivolgersi la domanda “Quanto fa schifo chi diffonde falsità in modo premeditato, sapendo di mentire, giocando con parole e ingenerando equivoci solo per provare il brivido di avere ragione davanti a un pubblico sprovveduto?”.

Agghiacciante il suo appello finale: “Questa scelta grida vendetta, una vendetta attiva, partecipata e organizzata. Ora.”. Seguono i like dei bravi cittadini che si fidano a occhi chiusi delle sue tesi bugiarde e mistificatorie e che, evidentemente, sottoscrivono così il proposito di vendetta “attiva, partecipata e organizzata. Ora” della fanatica, senza chiederle in cosa si dovrebbe sostanziare. Piccoli Talebani crescono.

Conosco bene la storia dell’ex Jugoslavia degli ultimi 25 anni. Qualcuno dirà che sono esagerato, ma negli ultimi tre mesi leggo e sento crescere un clima “balcanico”, fomentato dagli sconfitti del fronte “o Conte o Morte”. Una escalation di violenza verbale che strumentalizza fatti e circostanze con dovizia di falsità.

Occorre stare in guardia perché alcuni, oltre il potere, hanno perso la testa e pianificano ogni loro mossa politica e comunicativa solo in termini di rivincita, anche a breve, osannando il baratro al limite del quale stavano portando il paese, anzi spingendo per tornarci e fare il passo avanti definitivo.

Attenti alla saldatura tra invidia sociale, prodotta anche dalla loro incapacità di portare il paese fuori dalla crisi, e la frustrazione che monta nell’élite del contismo fallito, degli sfrattati dal governo, che tenta l’assalto quotidiano abborracciando motivazioni politiche estreme. Predicatori della cancellazione dalla faccia della terra del nemico politico, come scrivono i più instabili di mente tra loro.

Da noi non accadrà, come nei Balcani, niente di irreparabile, la nostra democrazia e l’Europa sono più forti.

Ma se volete capire come, dalla normalità, le persone possono precipitarsi nella barbarie semplicemente attraverso le parole e i gesti quotidiani che si induriscono poco a poco ogni giorno, leggete i “Racconti di Sarajevo”, scritti tra il 1920 e il 1976 dal premio Nobel (1961) Ivo Andric. Soprattutto in quelli di inizio ‘900 dove c’e scritto tutto quello che sarebbe successo settanta anni dopo.

Cito due righe. Provate a sostituire la parola Bosnia con Italia e capirete cosa voglio dire.

«I vizi dovunque generano l’odio, perché consumano e non creano, ma nei paesi come la Bosnia, anche le virtù spesso parlano e si esprimono attraverso l’odio»