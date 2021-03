CARLO COTTARELLI: ” In Italia,come in altri Paesi europei,il lavoro di parlamentare non è inteso a tempo pieno.

Infatti al contrario che per i Ministri e dipendenti pubblici, DEPUTATI e SENATORI possono svolgere attività lavorative retribuite al di fuori del Parlamento”…

Quindi; “Un giornalista che guarda dal buco della serratura,perché lo fa? È un “guardone”,uno stolker o un inviato su commissione..?”

Se mettiamo in fila i recentissimi accadimenti “pro bono malum” quali i cordoni sanitari proposti da un procuratore, le chiare minacce camorromafiose in diretta tv di un così detto giornalista, le reiterate, pretestuose richieste di chiarimenti sui viaggi arabi, non possono non allarmare e/o lasciarci inerti di fronte a questo accerchiamento che non trova uguali neanche nell’epoca berlusconiana.

Quindi benissimo le petizioni al nostro Presidente Mattarella, ma reputo necessario formare uno comitato a norma di legge, talei da poter avviare tutte quelle iniziative a tutela/protezione del nostro senatore MATTEO RENZI, financo alla denuncia penale, con citazione in danno nei confronti di quei soggetti (già noti) che procurano nocumento.

Non avendo la necessaria conoscenza della materia giuridica, mi rivolgo a chi di noi ha le dovute competenze, garantendo che sarò li in prima fila a dare la mia adesione.

BASTA PORGERE L’ALTRA GUANCIA,… CHI MALE FA MALE ASPETTI ..E’ STATO ABBONDANTEMENTE SUPERATO OGNI LIMITE … DICIAMO BASTA

