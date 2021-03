Complimenti!..Brava e mamma amorevole!!!Ottimo esempio per le giovani e future mamme di oggi!!! Con la buona volontà e tenacia si va avanti nella vita!!!

Mariangela Lombardi, specialista in Anatomia patologica dell’unità (Uoc) di Patologia clinica del Policlinico militare Celio, a 38 anni anni fa parte del team vaccini della Difesa. Madre di due gemelline non ha rinunciato a lavorare durante la pandemia e ha concluso il dottorato, nonostante il parere di una dottoressa: “Non ce la puoi fare”. “Avrei potuto usufruire delle licenze speciali e passare più tempo a casa – racconta – è stato difficile conciliare tutto, specie durante il confinamento. Ma ho sentito il dovere di dare il mio contributo”

___________________________________________________________________________________________________

Ma davvero avete anche su questa splendida donna, da ridire? Il titolo comincia dal titolo, continua con la professione e finisce con l’identificarla anche come madre! Che male c’è? Si devono raccontare queste storie, si deve far sapere alle donne che si può fare tutto, carriera ed essere madre contemporaneamente e sottolineare quanto sia difficile perché non c’è uno Stato che supporta la famiglia! Non ho letto l’articolo perché è solo per abbonati ma nel titolo non ci trovo niente di sbagliato!

La cosa che mi fà più mortificare sono i commenti delle donne contro le donne… bella solidarietà femminile e specialmente ci si rivolta contro una donna che in questo grave momento di pandemia ha messo a disposizione la sua professionalità mettendo da parte la sua vita e la sua famiglia per portare aiuto alla comunità…tutta la solidarietà e grande onore a questa donna.Donne da cui prendere esempio….Voi donne siete forti….siete le migliori ed andate a stimolate sempre…..perché potete fare grandi/grandissime cose se supportate…Bravissima Mariangela aldilà dei titoli che quelli servono solo sulla carta sei forte e grande hai già dimostrato chi sei e quanto vali e questo basta.

PS: Sto scrivendo un post al riguardo e mentre lo faccio mi viene da pensare che mentre un coglione come me si diletta ad esprimere emerite stronzate la suddetta dottoressa sarà in corsia a svolgere magistralmente il suo ruolo. Allora ci rifletto. Fanculo Facebook. Sarà meglio che mi dia da fare anch’io. Se non altro per attenuare il mio senso di inutilità. Buon lavoro dottoressa Lombardi. E grazie del suo prezioso operato. Ah…dimenticavo. Mi piacerebbe conoscere il Suo parere riguardo la faccenda.

Complimenti!..Brava e mamma amorevole!!!Ottimo esempio per le giovani e future mamme di oggi!!! Con la buona volontà e tenacia si va avanti nella vita!!! ultima modifica: da

