Il Pd elegga, da subito, un altro Renzi SE LO TROVA,E LA VEDO DURA. Con i pieni poteri

Le sardine occupano il Nazzareno, Grillo si candida a Segretario, Zingaretti si vergogna del PD … I PIDINI vogliono un Segretario che recuperi l’orgoglio e la dignita’ del PD e che si proponga per guidare tutto lo schieramento progressita e riformista. Non possono andare avanti con un traghettatore o con un supplente ostaggio delle varie componenti. L’Assemblea nomini un Segretario forte e autorevole che tiri fuori subito il partito dalle secche in cui si è incagliato. Bonaccini non e un RENZI ma! Ben venga ! ma se lì dentro no amettono l’ errore magistrale contro il renzismo, ( ma anche fuori) parlano di un ” renzismo” deleterio ancora presente, come se quella fase, fosse stata davvero una rogna,A vedere poi come hanno trattato Renzino dal suo strappo ” traditore e pericoloso”,facendolo diventare il nemico numero uno.Quando in un pollaio ci sono troppi galletti…difficile che faccia giorno.Anche lo statuto è quello del secolo scoso, di una farraginosità paurosa. Si può non essere d’accordo con Renzi, ma si deve essere d’accordo con BONACCINI. Scovare l’avatar del toscano questo è il problema. Ho letto vari nomi, tutti della nomenclatura che, se arriveranno alla segreteria , faranno collassare quello che rimane.

Il Pd elegga, da subito, un altro Renzi. Con i pieni poteri

Lo scritto di Zingaretti su facebook – si parla solo di poltrone – che annuncia le sue dimissioni è, nei toni, pesante verso il Pd e i dirigenti tutti. Che pare -sarebbe auspicabile-, non lasciare spazi a eventuali ritorni. L’ha ribadito con un largo ragionamento da Barbara d’Urso: dimissioni irrevocabili.

Come potrebbero, il Pd e i suoi dirigenti, rifiutare le dimissioni del segretario e riposizionarlo alla guida come nulla fosse? Che fiducia uno dell’altro s’instaurerebbe? Come si muoverebbe Zingaretti rispetto alle prossime scadenze elettorali, dove si parlerà esclusivamente di poltrone? E in che stato arriverebbero, Zingaretti-il partito-i dirigenti, al prossimo congresso quando sarà tutta una questione di posizionamenti e quindi di altre poltrone?

Quel ‘ritira le dimissioni’ e amici come prima intonato dai dirigenti del Pd a loro volta accusati da Zingaretti è una fifa arena classico, un vai avanti tu che a me viene da ridere francamente paradossale se letto con gli occhi, obiettivi, di un percorso, quello di Zingaretti, lastricato d’insuccessi.

È la sindrome piddina che aleggiava con il governo Conte 2. La stragrande maggioranza del partito pensava che Conte fosse inadeguato e quindi inadatto alla guida dell’esecutivo ma nessuno lo diceva, prendeva l’iniziativa definitiva per dire al premier prego-si accomodi-fuori. C’è voluto Matteo Renzi a imbastire una strategia shock and awe che ha dato i frutti di oggi. Un nuovo premier, Draghi, capace di scrivere il Recovery Plan e una coalizione allargata in grado di reggere l’urto in una fase che non richiede frontini politici aspri e rendite elettorali last minute.

Fa un po’ specie Zingaretti che riduce il partito, a sua gestione, un affare di poltrone e di sedie da occupare. Contano anche le sedie e la discussione sui nomi, per esempio la capacità del segretario si doveva vedere nell’indicare dei nomi competitivi, capaci, all’altezza, delle teste di ponte sulle quali imbastire il rilancio del partito in una compagine, il Draghi team, che pare coniugarsi alla perfezione con le spinte provenienti dalla trazione leghista.

I dirigenti Pd, con l’uscita di Zingaretti che li ha accusati di poltronismo, non devono assolutamente cincischiare e perdere l’occasione del governo Draghi, con gli appuntamenti elettorali bloccati e rimandati alla scadenza naturale, per rifondare il partito. Capiamo che a forza di rifondare la sinistra e l’ex Pci, consumare i leader ogni due-tre anni, rimaneggiare gli orizzonti culturali, prevale il rischio di non capirci più nulla e nutrire quel 19% di voti che, puff, sono lì che vanno e vengono in nome della ‘responsabilità’.

Quello che ha fatto Zingaretti attiene alla cultura del vittimismo e del muoia Sansone con tutti i filistei. Un’essenza fanciullesca del modo di interpretare una leadership. Soprattutto di fronte al fallimento di quella teoria astrusa del presidente della Regione Lazio, per cui la gestione del partito era per il Noi al posto dell’Io della stagione renziana.

Capiamo le origini diverse dei due leader, Zingaretti e Renzi, ma ha ragione mille volte l’ex premier. Si scala un partito, si diventa leader se naturalmente vi sono le capacità di esserlo e si conducono le danze. Quando si perde si va a casa. Imputando solo a se stesso gli errori senza far saltare il partito che, anche qui, il paradosso accieca – per antropologia culturale del segretario uscente – se offende onore e sacralità per farne un caso personale.

Stupisce che Zingaretti non si fosse minimamente accorto che il problema del Pd era lui. Che non si poteva condurre di bolina, “controvento”, rispetto alle molteplici personalità presenti nel Pd che Zingaretti non era per natura capace di governare, se non di sovrastare pensando di risolvere con i quattro amici di gioventù della federazione giovanile comunista.

Nulla c’entrano le lagne delle poltrone. Le correnti se ci sono, e nel Pd ci stanno, troppe rispetto al peso elettorale, si gestiscono e anche si snobbano se in carico c’è la leadership. Egemone. Un nuovo Renzi ci vuole al Pd, che tenga insieme la baracca con il pugno duro, grande autorità che discende da una leadership forte, operativa, in grado di spremere le meningi su due o tre idee forti senza preoccuparsi di fare nell’idea Zinga-Conte-Bettini, un grande calderone con tutti dentro, da Speranza a Grillo.

Il futuro è da giocare ora. Al diavolo direttorio e traghettatori in ammollo. La gente fuori dalla ristretta cerchia Pd, corre, va, cambia priorità, punti di riferimento. Continuamente. Per questo l’assemblea del Pd non deve discutere delle dimissioni di Zingaretti. Ne prenda atto velocemente e si fiondi a eleggere un segretario spezzaferro. Che c’è. Bonaccini, perché no. Nutre l’appoggio dell’area più riformista del Pd. Di sindaci e amministratori, leader per legge elettorale. Sarebbe l’inizio… Vedrete, il popolo Pd, quello che è rimasto, si uniforma alla novità in nome del partito. I dirigenti, ai vari livelli, lo stesso, per sopravvivenza più loro che del partito. La situazione drammatica esige punti di riferimento visibili e attivi. Non soluzioni precarie. A bagnomaria.

Il Pd elegga, da subito, un altro Renzi SE LO TROVA,E LA VEDO DURA. Con i pieni poteri

