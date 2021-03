MA PER VOI NON E Devastante pensare al numero di decessi per Covid in questo anno, centomila solo in Italia. Non è una cifra, è una tragedia. Ciascuno di noi ha un nome, un volto, un proprio caro da ricordare. Proprio quando, nel primo anniversario del lockdown, l’Italia supera questo tragico confine numerico, non possiamo che rilanciare l’appello per una campagna di vaccinazione organizzata in modo militare e dire grazie alla scienza che sta lavorando notte e giorno per sconfiggere la pandemia.

Quelli che aspettano un vaccino “migliore” sono ovunque. Il pregiudizio su Astrazeneca.Perplessità soprattutto da parte di chi riceverà Astrazeneca. I dubbi del personale scolastico: “Vaccino di serie B? Io aspetto”

Accanto alla schiera di quelli che il vaccino hanno deciso di non farlo, c’è l’esercito di quelli che “aspettano” perché hanno un pregiudizio nei confronti del di Astrazeneca. Prima o poi si vaccineranno, ma non sono convinti dell’efficacia del vaccino ad essi designato per fascia d’età o per categoria professionale, quindi preferiscono semplicemente aspettare che ne arrivi un altro. “Migliore”, a parer loro ma non per la scienza: che invece sostiene l’efficacia di Astrazeneca. Basta fare un giro nelle scuole per raccogliere le perplessità. Al personale scolastico, così come alle forze dell’ordine e ora anche agli over 65, è stato destinato l’Astrazeneca. Ma l’Astra-scetticismo dilaga: “Sembra sia un vaccino di serie B, non come Pfizer, io voglio aspettarne un altro”, ci racconta una professoressa di Lettere di una scuola superiore vicino a Roma.

Non è l’unica preoccupata per l’inefficacia o, peggio ancora, per gli effetti collaterali o “a lungo termine” del vaccino. Mariagrazia, insegnante alla scuola dell’Infanzia nella periferia di Roma, è scettica: “Si sentono dire un sacco di cose sugli effetti collaterali di Astrazeneca. Febbre, mal di testa, malesseri. E perché mai sopportare poi se non è un vaccino che ci copre al 100%? La nostra quotidianità non cambierà di molto: andremo in giro sempre con mascherine e con tutti i dispositivi di protezione”.

La scienza, però, è sempre stata dalla parte di Astrazeneca. Sebbene appartenga ad una categoria diversa rispetto a quella dei vaccini Pfizer e Moderna, a mRNA, Astrazeneca è un vaccino a vettore virale. L’obiettivo è sempre quello di fornire alla cellula le informazioni necessarie per “auto-prodursi” una porzione della proteina Spike, ma se nei vaccini di Pfizer-BioNTech e Moderna l’informazione è contenuta nell’mRNA, in quello di AstraZeneca si utilizza un virus innocuo per l’uomo che funge da “trasportatore” di una porzione di Dna che serve alla cellula per produrre parte della proteina Spike. Il risultato è il medesimo: prodotta la proteina e rilasciata all’esterno della cellula, il sistema immunitario la riconosce come estranea ed avvia la produzione di anticorpi.

Ma da cosa nasce questa sfiducia nei confronti di Astrazeneca? Terzo ad arrivare sul mercato, Astrazeneca non ha mai goduto degli stessi apprezzamenti dei “rivali” Pfizer-BioNTech e Moderna. Colpa di un tira e molla decisionale su quali fasce di popolazione avrebbero dovuto ricevere questo vaccino (prima 18-55 anni poi esteso anche agli over 65), di una comunicazione non sempre chiara e di alcuni “errori”, come il caso delle dosi dimezzate nella sperimentazione: per ragioni di natura tecnica (l’utilizzo di una differente metodica di dosaggio delle particelle virali) si è verificato un errore che ha portato una piccola quota di vaccinati a ricevere mezza dose per la prima iniezione e una dose intera per la seconda. Ciò ha portato inizialmente ad una mancanza di dati sull’efficacia nella popolazione over 55, in seguito confermata. Il risultato di tutta questa confusione? Intere fasce della popolazione diffidenti, che hanno preferito non farsi vaccinare in attesa di un prodotto migliore.

Maria insegna in una scuola secondaria di primo grado vicino alla Capitale e da poco è riuscita a prenotare il vaccino. “Lo faccio solo perché bisogna dare il buon esempio ma ho molti dubbi – ci spiega -. Ho sentito parlare molto meglio di Pfizer. Mi sarebbe piaciuto fare quello al posto di questo. E poi la seconda dose la riceverò a giugno, quando la scuola sarà ormai chiusa”.

Tanto scetticismo eppure l’efficacia di Astrazeneca nell’evitare nuovi casi si è attestata, nei trial che hanno portato all’approvazione, intorno al 60% ma il dato non rende bene l’idea dell’impatto della vaccinazione sul sistema sanitario. Per comprenderlo è emblematico il caso della Scozia. Analizzando i dati relativi alle somministrazioni di 1,14 milioni di prime dosi è emersa la straordinaria efficacia dei vaccini nel prevenire nuovi ricoveri dovuti alla malattia: il vaccino Pfizer-BioNTech li ha ridotti dell’85%, AstraZeneca del 94% a 5 settimane dalla prima dose. Risultati importanti ottenuti anche nelle fasce di età più in là con gli anni dove il crollo dei ricoveri è stato dell’81%. Non solo, un recente studio pubblicato su The Lancet ha mostrato che una singola dose assicura una protezione costante nel 76% dei casi in un periodo compreso tra tre settimane e tre mesi. Andando oltre, con la seconda dose, la percentuale sale all’82%. Un dato, quello relativo all’efficacia che aumenta se la seconda somministrazione avviene a tre mesi di distanza, alla base della decisione di molte nazioni di consigliare il “richiamo” non prima di due mesi.

Roberto Burioni dalla sua pagina MedicalFacts ha toccato un altro “tasto dolente” per gli scettici di Astrazeneca: gli effetti collaterali. “Sento molta gente temere gli effetti collaterali del vaccino AstraZeneca, che sono in realtà lievi e non troppo frequenti. La febbre si verifica in meno dell′8% dei casi, secondo gli studi clinici, e passa da sola senza causare problemi”. Il virologo ha riportato uno studio inglese, interessante perché condotto in UK, “dove – scrive – sono più avanti con questo vaccino”: “Le osservazioni – aggiunge – confermano sostanzialmente questo dato: infatti al 21 febbraio a fronte di moltissime dosi sono state segnalate circa 14mila reazioni febbrili (non con febbre altissima: vi ricordo che si definisce febbre in un adulto una temperatura superiore a 38°C). Il ministero della sanità inglese conferma peraltro che l’incidenza della febbre NON supera il 10%”. A fronte della pioggia di commenti sugli effetti collaterali avuti, c’è anche chi, nonostante un po’ di febbre, tifa per il vaccino sempre e comunque. Come Carmen, che scrive: “Io, docente, ho fatto il vaccino una settimana fa e ho avuto febbre a 38c°, spossatezza e mal di testa per due giorni. I dolori muscolari sono durati per più tempo, ma non mi lamento assolutamente. Rifarei il vaccino altre mille volte! L’unica arma che abbiamo a disposizione per sconfiggere questo maledetto virus è il vaccino. Mi auguro che tutti possano avere questa possibilità al più presto. Solo così ce la faremo!”.

Quelli che aspettano un vaccino "migliore" sono ovunque.

