Bravo Matteo , bisogna estirpare la mala pianta dell’odio che si nutre di falsità.È così che si fa , una, due , tre, se non si prendono provvedimenti atti a frenare, queste ingiuste illazioni, il provocatore di turno si sente appagato e continuerà. I trastullatori sono avvertiti. Denunce, ancora denunce, ed ancora denunce, se non badta il civile si ricorre al penale.

Era l ‘ora anche per rispetto nostro che ti sosteniamo e veniamo irriso ogni santo giorno. Bravissimo fatti valere insegnaci l’educazione e il rispetto a questi viscidi personaggi !!?

Renzi: “Adesso risponderò colpo su colpo”

Il leader di Italia Viva: «Ora che finalmente il Paese sta cambiando passo nessuno ci critica più per la politica italiana ma si aggrappano ai miei viaggi. Prima di pranzo, ecco la E-news. Matteo Renzi appena tornato dagli Emirati, riparte proprio da Dubai. «In molti hanno colto l’occasione per tornare sulla questione saudita dicendo che io non ho risposto ai giornalisti (incredibile! Ricordo di aver fatto interviste al “Corriere della Sera”, a “la Repubblica”, a “Carta Bianca”, a “l’Aria che Tira”, alla BBC, a SkyNews, a Channel4, a “Le Monde”, a “El Pais”, a “Die Zeit”, al “Financial Times”», dice Renzi. «Possono piacere o meno le risposte ma come è possibile dire che non ho accettato di fare interviste?).