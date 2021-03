Sempre più orgoglioso di essere iscritto a Italia Viva.Nel PD non muoveranno fogla di fronte a sto schifo e lasceranno dire e fare..Se penso che il PD ha seguito la comunicazione di questo tipo, con o Conte o voto e tanto altro… Sono felicissima di essere uscita da quel partito ed avere contribuito a far nascere e crescere Italia Viva nella mia provincia.

Il problema è che il PD ormai ha venduto l’anima ai 5**** e quanto prima molti militanti seguiranno la via dell’addio.MA! Non capisco il PD, un partito con la sua storia, che è stato il mio partito, scendere così in basso, creare un’alleanza politica con la peggiore formazione politica della storia repubblicana. Sono sconcertato da tanta superficialità.

“Nel PD ci sono alcuni cancri, alcuni elementi devastanti, che riescono a distruggere il bello del PD. Bisognerebbe estirpare questi cancri”

Sono le parole raccapriccianti pronunciate questo pomeriggio in TV da Rocco Casalino.

Da un individuo che in passato fu capace di affermare che i “poveri puzzano” non ci si aspetta sicuramente aforismi leggendari, ma in questo caso la mancanza di rispetto, in primo luogo nei confronti di tutte le persone che combattono contro un tumore ed in secondo nei confronti delle donne e degli uomini del PD, ha raggiunto livelli inaccettabili.

Mi auguro che questo sconcertante episodio alzi definitivamente il velo sulle qualità umane, prima ancora che politiche, dell’uomo che fino a qualche settimana fa guidava la comunicazione di Palazzo Chigi.

Lasci in pace i malati di cancro e non si permetta di usare il verbo “estirpare” riferito a donne e uomini che non la pensano come lui, questo ex Grande Fratello rimasto piccolo uomo. OK!Niente da meravigliarsi da un soggetto che è parte integrante del gran “baraccone” del tragicomico cavalletta parlante.

